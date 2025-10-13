Den cuadro di eleccion pa Tweede Kamer na Hulandan, Gabinete di Minister Plenipotenciario di Aruba ta organisa un asinsa yama “Politiek Café” riba diaranzon 22 di october 2025, un siman prome cu dia di eleccion na Hulanda, 29 di October.

Meta di e “Politiek Café” aki ta pa duna e Arubianonan bibando na Hulanda e oportunidad di tende di e partidonan politico riba nan programa, topiconan actual y nan punto di bista riba Relacionnan di Reino. Entre otro tin participacion di GroenLinks/Pvda, CDA, D66 y Christen Unie.

E evento aki lo ta diaranzon 22 di October di 5or te cu 8or di anochi na Paleiskerk. Entrada ta gratis y esnan interesa por inscribi via e link aki: https://www.eventbrite.nl/e/politiek-cafe-tickets-1787317156729?aff=oddtdtcreator

Bin hunto y orienta bo mes riba politica Hulandes!