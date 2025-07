Gabinete AVP-Futuro a forma a base di un coalicion fuerte y visionario: Premier mr. Mike Eman, Vicepremier mr. Gerlien Croes, Minister di Salubridad drs. Mervin Wyatt-Ras, Minister di Turismo mr. Wendrick Cicilia, Minister di Economia y Finansa mr. Geoffrey Wever, y Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers. E ekipo aki di lidernan cu experiencia visionario y talento hoben firme a uni nan forsa pa duna direccion na Aruba cu determinacion, claridad y speransa.

E acuerdo di gobernacion di Gabinete AVP-Futuro ta forma un base solido riba cual, cu respet mutuo y cooperacion amplio, ta traha riba un futuro unda interes general ta central. For di e prome dia a opta pa un dialogo habri cu actornan clave den comunidad: sindicatonan, gremio comercial, sector turistico, institucionnan social y e comunidad di Aruba.

Despues di 100 dia, e Gabinete ta wak bek cu orguyo riba e resultado logra, y cu determinacion ta mira padilanti na e siguiente fase di reconstruccion y renobacion. Bao di liderazgo di Premier Mike Eman y Vicepremier Gerlien Croes, un duo dinamico di experiencia y accion, e Gabinete ta traha pa un Aruba na unda progreso ta comparti pa tur cuidadano.

Resultado importante den un corto tempo; den e prome 100 dianan:

• Husticia social y cuido pa mayornan

A duna e prome aumento di 250 florin den e reparatietoeslag na casi 20.000 pensionado, y alrededor 4.000 persona cu derecho di pension di viudo of di huerfano. Gabinete AVP-Futuro tin e compromiso cu e pensionadonan pa logra e aumentonan adicional den fase.

• Fortificacion di poder di compra y alivio di presion fiscal

Den e prome 100 dianan, Gabinete AVP-Futuro a tuma accion concreto pa fortifica e poder di compra di famia- y trahadonan. Door di reduci e accijns riba gasolin, a crea alivio financiero directo pa cuidadanonan y empresarionan, cu efecto positivo riba costo di transporte y costo di bida. Den e mesun presupuesto, a crea espacio pa inversion pa eventualmente reduci e presion fiscal general. E espacio fiscal aki ta permiti un reparticion mas balansa di e peso y ta crea espacio pa stimula e economia real di forma directo. E Gabinete ta keda fiel na su promesa central: un politica socioeconomico mas husto y humano cu tur hende por sinti y reconoce, specialmente e parti di comunidad cu ya pa hopi tempo no ta reconoce nan mes den e maneho gubernamental.

• Restauracion di cuido medico husto

A amplia e lista positivo di AZV cu un cantidad di remedi esencial cu awor AZV ta cubri bek y ta disponibel na botica sin pago adicional. E coreccion aki ta restaura e inhusticia di e medidanan di recorte tuma pa e gobierno anterior y ta enfatisa e meta di AZV como un proveedo social y e curason social di e Gabinete aki.

• Proteccion pa famia vulnerabel

Pa e aña escolar nobo, e subsidio escolar, contribucion di mayornan y apoyo financiero pa mayornan cu ta den bijstand lo conoce aumento. Esaki ta yuda pa crea igualdad di oportunidad, derecho pa educacion y derecho pa un futuro cu miho perspectiva pa tur mucha, sin cu nan situacion socioeconomico ta obstaculisa nan.

• Maneho pa bario y accion directo den barionan

Cu un esfuerso inmediato den bario, e Gabinete a haci un cambio historico despues di añanan di negligencia. Premier y ministernan di Gabinete AVP-FUTURO ta visibel bek den barionan y ta traha hunto cu organisacionnan gubernamental manera FCCA y otro instancia pa scucha e habitantenan y busca posibel solucionnan inmediatamente.

• Maneho di problema di desperdicio y sostenibilidad

Gobierno a crea un maneho structural pa e problema di desperdicio na nivel nacional. Na mes momento a traha riba restructuracion transparente di Aruba Wastewater Sustainable Solutions, cu enfoke riba derecho di biba dignamente, higiena y proteccion ambiental.

• Futuro pa naturalesa y agricultura

Agricultura y horticultura sostenibel ta haya atencion nobo como un sector strategico pa siguridad di cuminda, empleo y conservacion di paisahe. Den colaboracion cu Universidad di Wageningen y socionan local, ta preparando un programa ambicioso di reforestacion pa restaura e biodiversidad original di Aruba.

• Renobacion urbano pa Oranjestad y San Nicolas

Ta haciendo inversion importante den renovacion urbano di Oranjestad y San Nicolas. Cu e proyecto Ban Bek Caya, e inversionnan ta haya forma como prueba di e compromiso di e Gabinete pa centro di Oranjestad y pa medio di data colecta ta traha riba e maneho di renobacion y renacemento comercial. San Nicolas ta forma parti di e mesun vision amplio di renovacion urbano cu input local, integra cu cultura, economia y calidad di bida.

• Conservacion di herencia cultural y monumento

Gabinete AVP-Futuro ta rescatando dos simbolo importante di nos herencia educativo di bay perdi: un decision cu ta tuma y trabao ya a cuminsa pa restaura Beatrixschool y Julianaschool completamente y lo haya bek nan destino educativo original. Esaki ta un señal fuerte di respet pa nos historia.

• Educacion ta haya e atencion cu e merece

Gabinete AVP-Futuro a pone educacion como prioridad den su prome 100 dianan. Ta trahando riba cambionan structural den e relacion entre gobierno y sector educativo: cu mas respet, comunicacion habri y responsabilidad comparti. Pa locual ta trata contenido, ta trahando riba fortalecemento di e oferta educativo, cu enfoke riba igualdad di oportunidad, formacion civico y desaroyo orienta pa futuro. E estado fisico di scolnan tambe ta hayando atencion, algo cu pa e ultimo añanan a haci falta. Cu e restauracion y reubicacion di e scolnan historico manera Beatrixschool y Julianaschool, e Gabinete aki ta mustra cu bon educacion ta cuminsa den un ambiente di siguridad, dignidad y inspiracion.

• Deporte ta haya su luga: base pa un sociedad vital

Gabinete AVP-Futuro ta considera deporte esencial pa salud, union y progreso social. Den e prome 100 dianan, a tuma un direccion nobo pa integra deporte cu educacion, bienestar, infrastructura y desaroyo di hubentud. A tuma pasonan concreto. Na september, e proyecto Mini Turf lo cuminsa, cual ta un colaboracion cu FIFA pa instala un cancha cu yerba artificial den bario. Despues di 12 aña ausente, Aruba lo bolbe participa den CONCECADE Schoolsport Spelen na november 2025, cu participacion den cinco deporte y dos para-deporte.

Ademas a haci inversion den infrastructura: RCA, River Plate y Nacional lo haya iluminacion, y a crea un plan di mantencion den colaboracion cu DOW.

Ta trahando tambe riba un maneho deportivo sostenibel cu enfoke riba prevencion, igualdad di acceso y participacion. Ta creando un plataforma digital pa duna un bista detaya di e oferta deportivo den cada bario. Ademas lo tin un registro central di personal tecnico y lo inverti den formacion di instructornan den scol, bario y programanan pa nos grandinan.

Cu e rumbo cu Gabinete AVP-Futuro ta tumando, ta demostra cu un sociedad cu ta inverti den deporte ta inverti den su hendenan y su futuro.

• Innovacion

E Gabinete aki ta trahando activamente riba fortalecemento di e capital humano como base pa un crecemento socioeconomico sostenible.

A lansa un proyecto nobo pa modernisa e contenido y medio educativo, cu enfoke riba tecnologia digital y acceso igual pa habilidadnan digital. Ta trahando riba un enfoke integra pa enseñansa riba digital literacy y codificacion, principalmente na scol.

Ademas ta reanimando e proyecto di e-governmen pa digitalisa servicio publico, despues cu esaki tabata para pa hopi tempo.

• Impulso nobo pa cultura: profundidad, amplio participacion y dialogo

Gabinete AVP-Futuro ta reconoce cultura como e base di identidad, creatividad y sentido di comunidad. Den e prome 100 dianan a cuminsa preparacion pa un consulta cultural amplio, den colaboracion cu experto- y stakeholdernan cultural. E meta ta un maneho cultural renoba cu enfoke riba profundidad, patrimonio, educacion y calidad artistico y acceso amplio pa tur hende participa y experencia nos cultura.

Esaki ta pone e base pa un vision cultural sostenible y incluso pa e sector cultural mes.

• Vivienda pa tur hende: bario nobo pa esnan di entrada minimo y medio

Vivienda cu ta digno y accesibel ta un derecho humano y Gabinete AVP-Futuro ta compromete pa realisa esaki pa mas hende. Den colaboracion cu FCCA, ta trahando riba desaroyo di bario nobo pa famia cu entrada minimo y medio. Esakinan ta diseña den forma sostenible, cu enfoke riba calidad di bida, union social y cercania di facilidadnan. Lo inclui barionan existente tambe den un programa mas amplio di renovacion di bario, pa “biba na Aruba” bolbe bira sinonimo di stabilidad, siguridad y perspectiva nobo.

• Dialogo sostenible cu sector di camber y acomodacion

Segun e vision pa e sector turistico cu ta contribui na prosperidad amplio, Gabinete AVP-Futuro a lansa un dialogo renoba cu representantenan di e sector hotelero. E meta ta pa promove un modelo turistico sostenible cu ta enfoca riba calidad, balans y balor agrega pa e sociedad Arubano. Den e prome fase, ta trahando riba puntonan di interes comun riba capacidad di carga, condicionnan laboral, calidad di inversion y participacion local. E paso aki ta clave pa un industria turistico sostenibel y cu ta contribui realmente na bienestar di nos comunidad.

• Sigura participacion di socio internacional clave pa Aeropuerto di Aruba

E regreso di Royal Schiphol Group den maneho di Aeropuerto Reina Beatrix ta un logro esencial pa e culminacion exitoso di e proyecto Gateway 2030. E nombramento di e hunto di directiva cu experticio impresionante y independiente di politica ta subraya e meta di bon gobernacion y maneho sostenibel di nos aeropuerto.

• Inspiracion y orguyo: reconocemento di nos heroe nacional

Cu e nombramento di Sarah-Quita Beach, Gabinete AVP-Futuro ta honra e campeon mundial di windsurf Sarah-Quita Offringa. Un tributo permanente y un fuente di inspiracion pa generacionnan nobo por soña grandi y logra cosnan grandi.

• Mehoracion di relacion den Reino

Den e prome 100 dianan, e Gabinete aki a traha duro riba restauracion y fortalecemento di e relacion den Reino cu Hulanda. E ambiente nobo di respet mutuo y colaboracion strategico ta haya forma den un strategia win-win basa riba igualdad. E restauracion di Aruba Huis na Den Haag ta un simbolo tangible di esaki, como un representacion digno di Aruba den Reino y como un luga di dialogo habri y colaboracion. E maneho nobo cu ta creando relaciona cu Reino Hulandes y Union Europeo, ta prueba di e rol activo y constructivo cu Aruba, bao Gabinete AVP-FUTURO, kier tin den Reino.

Hunto ta construi bienestar general

Den e prome 100 dianan, Gabinete AVP-Futuro a demostra cu cooperacion sincero, basa riba vision, balornan y liderazgo, por resulta den progreso tangible. For di barionan te na Aruba Huis, for di naturalesa y cuido te economia y herencia: e rumbo ta cla pa un Aruba mas husto, mas sostenible, mas confiabel y mas stabiel, unda bienestar general ta e guia principal.