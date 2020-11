G on Air , GLW Foundation y TanTio ta celebra e dia international di derecho di mucha cu un Drive Thru Event

Diabierna 20 di November ta e dia internacional di derecho di nos muchanan, y pesey mes e programa nobo riba Facebook “G on Air” , GLW Foundation organisador di e concurso Miss Teen Aruba International “ mucho mas cu un certamen di beyeza” y tambe TANTIO e duo di tur tempo cu Tio George y Tanchi Emse lo tene diasabra 21 di November un dia special cu ta yama “Feed the Kids Day”, esaki como un muestra di cariño pa nos muchanan cu ta nos futuro generacion. E dia aki lo bai al estilo drive thru pues a autonan ta pasa den e parkinglot di Centro di Barrio Tanki Leendert cu e muchanan den auto, no mester baha y aki e muchanan ta ricibi nan pakete, ta importante pa menciona cu e muchanan mester ta den auto pa nan ricibi nan pakete y un maximo di 3 mucha pa auto pa asina nos por duna mas tanto mucha possible. Den e pakete cu e muchanan ta haña lo tin un pan cu hotdog, cos di bebe, buskuchi, mangel y tambe un voucher di 5 florin di ChocoGlam.

Naturalmente nos ta pidi nos amigonan comerciante of cualkier persona cu ta interesa y ta dispuesto pa yuda nos den e causa aki pa nan comunica cu nos na 5616151 y asina nan tambe por aporta na e bunita causa aki, mirando cu nos mester cumpra e material y productonan pa e dia aki, si mester yama Danki na algun compania cu ya desde e principio a uni na e causa aki cu ta : Universal Technologies, Bright Bakery, Gift Baskets Unlimited, Satex Agencies, Click Print , Chocoglam, Danki na Isais Urbano pa e Flyer, Jocasta Odor pa su judansa , Na Chef Jeffrey La Rosa y Chef Angelo Figaroa y na full e team di voluntarionan cu ta prepara pa duna un man dia 21 di November. Masha masha Danki. Na centro di Barrio Tanki Leendert pa Brinda nos e facilidad y tambe na Cuerpo Policial pa nan tremendo cooperacion.

Tur fondo extra ta bai na un fundacion cu ta traha na desaroyo di nos muchanan.

Un biaha mas nos ta invita tur e muchanan pa pasa dia 21 di November entre 10 pa 2 pm of te ora nos tin pakete y asina nan por haña di nan tambe.

