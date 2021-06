Fysiotherapistanan preocupa pa nan participacion profesional specifico den nos Cuido Medico

Recientemente Arubaanse Vereniging van Fysiotherapeuten (AVF) den nan preocupacion pa Salubridad en General y nan profesion di Fysiotherapista especifico, a manda un carta y preguntanan pa tur Partido Politico pa por zondia y haya sa kico nan por spera den e siguiente Gobernacion di cualkier un di e partidonan cu lo drenta den Gobierno por lo pronto.

Pa hopi aña, e Fysiotherapistanan ta sinti cu nan trabou sa wordo menosprecia door cu e impresion ta/tabata biba cu nan t’ey pa masashi hende so; esaki ta leu di ta e contenido di nan profession. Husto durante e Pandemia actual, e Fysiotherapistanan tin nan man yen cu tratamentonan di pashentnan cu problemanan respiratorio en general, pashentnan cu a hanja COVID, esnan cu pa hopi aña no a haci (suficiente) ehercicio y ta experienciando e efectonan di “im-mobilidad” awor.

Diariamente, mas y mas y ta wordo comproba cu e fysiotherapista su ayudo, di berdad, ta extenso.

Nan ta specialisa p.e. den yuda, guia y stimula esnan cu NO ta move; of door di cualkier keho/lesion no por haci esaki. E Fysiotherapista ta sostene en pashent(nan) en cuestion pa siña move (bek) ariba un manera responsabel. Esnan cu tin otro kehonan manera cardiatico, circulatorio of neurologico (acompaña cu of sin dolor) ta wordo atendi debidamente cu e concemento y practica di e Fysiotherapista.

Banda cu e Fysiotherapista por eherce su trabou ariba e tereno curativo (dolor di joint, musculo of despues di un operacion etc.) nan por contribui grandemente tambe na e parti preventivo, cu consecuentemente ta aporta na mantene e gastonan di salubridad abou, y controlabel. Esaki ta conta primordialmente pa malesanan chronico manera Diabetes Mellitus, Obesitas y tambe sufrimento di arthrosis y hernia (pa menciona algun).

Continuando y concluyendo, mundialmente poblacionnan a crece, incluyendo Aruba, y hunto cu esaki un diversificacion di malesanan y dolencianan a desaroya cu mester di tur grupo den sector Medico pa asisti e pashentanan y traha hunto na e bienestar y salud di e pashent.

Niun grupo medico ta indespensabel; ta costa un TEAMWORK pa jega na e resultado positivo di e pashent su tratamento medico.

Cu nan pensamentonan y visionan prepara, e Fysiotherapistanan, ta en espera con nan lo por sigui contribui efectivamente na nos Salubridad y sigui trata nan pashentnan cu animo y dedicacion.

Siguiente e preguntanan cu nan a dirigi na e Partido Politiconan:

Kico, segun Bo persona/Partido ta e importancia di Fysiotherapia den nos Salubridad di Aruba pa e pashentnan? Ki balor Bo persona/Partido ta pone na Fysiotherapia na Aruba?

Mas y mas ta conoci cu prevencion y stimulacion di movecion, y un bida saludabel, por baha e asistencia di cuido medico specialisa. Con Fysiotherapia por contribui na esaki?

Nos hendenan ta birando mas grandi mundialmente y tambe na Aruba.

Den pasado e pakete di cuido na Hulanda a minimalisa tratamentonan di

Fysiotherapia, y momentariamente e peticion pa Fysiotherapia na Hulanda ta

Creciendo mas y mas y ta ser mira y studia con pa amplia e pakete pa haci

Fysiotherapia mas accesibel awor y pa futuro atrobe.

Estudionan hasi recientemente ta duna di conoce cu Fysiotherapia por aporta na

mantene e cuido mas pagabel, cu menos gasto (especialmente tratamentonan di e

pashentnan chronico) y tambe pa preveni tratamentonan caro innecesariamente.

Con y of kiko Bo persona/Partido lo hasi pa mantene Fysiotherapia

vigente/valido y sin limitacion (dus tratamento di kehonan urgente y chronico)

den e pakete di AZV?

Di 2001(inicio di AZV) pa 2021, Fysiotherapistanan ta conta cu un maximo constante di tratamento pa aña pa Fysiotherapista siendo cu e populacion di Aruba a crece.

Si Bo Partido lo participa den e siguiente Gobernacion, e Fysiotherapistanan di Aruba y nan pashentnan por conta ariba dje cu Bo partido lo bai hasi su posibel pa amplia e cantidad di tratamento cu ta wordo poni na un limite pa anja pa e fysiotherapistanan (pa casi 20 aña caba), pa asina por tin un continuacion di tratamento sin interupcion?

Si Bo Partido lo tuma e encargo di Ministerio di Salubridad, e Fysiotherapistanan lo hanja oido y tambe lo por participa den discussionan y decisionnan pa cu tratamentonan preventivo y curativo pa locual ta incorpora den nan profesionalidad?

Pa kico of cu ki rason Fysiotherpistanan, y kizas nan pashentnan, lo mester vota pa Bo persona/Partido den e eleccion venidero?

