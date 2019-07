E futuro di Aruba Airlines ta colga na un hilo fini, awo cu gobierno a nenga di duna permiso pa vuelonan pa Venezuela. Segun premier Evelyn Wever-Croes no por haci excepcion ariba e situacion actual.

Na februari, presidente di Venezuela, Nicolas Maduro a cera su fronteranan cu Aruba, Bonaire y Corsou. Na mei el a anuncia cu pronto e lo habri e frontera cu Aruba bek. Venezuela ta un mercado importante pa Aruba Airlines. Dia 28 di juli proximo e compania di aviacion aki lo inaugura un vuelo entre Aruba y Miami, cu e speransa di lo por transporta pasaheronan for di Venezuela pa Miami, via Aruba.

Pero Prome Minister Wever- Croes ta tema pa inmigracion ilegal y lo kier pa tin un sistema di ESTA den operacion prome pa pasaheronan entre Venezuela y Aruba, Pero esaki lo por dura sigur 2 luna mas.

Un peticion di Aruba Airlines pa, como excepcion ariba e ceramento di e frontera, toch transporta pasaheronan cu ta di transito, a wordo nenga door di e premier.

E compania tin miedo cu e lo no por wanta mucho mas y cu e casi 200 empleadonan lo por perde nan trabou denter di poco. Gobierno ta comparti e preocupacion aki, y a bisa cu ta buscando maneranan pa evita cu Aruba Airlines ta cera su portanan.

E crisis di Venezuela ya caba a cobra su prome victima. E falta di pago for di Venezuela, a conduci cu e compania estableci na Corsou, Insel Air, tambe a bati bancarota.

