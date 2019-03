Futbol local secuestra door di refereenan “incapacita”!!!!

Deporte rey futbol secuestra pa refereenan cu no ta bin les ni resfresh nan mes riba reglanan di futbol. Ta conoci cu tin mas di 40 persona cu a pasa testnan pa ta referee di avb y tin cu tin badge di Fifa, pero ultimo tempo por ripara cu hopi biaha of e referee no sa regla of ta enterpreta na su fabor y no di fair-play. E fin di aki por a wak hopi fout cu no mag pasa den e nivel mas halto di nos futbol ora cu cuerpo di referee no sa kico ta un infraccion paden of pafo di area penal. Nan ta gewoon bira lomba pa no fluit y den nan pensamento perhudica e wega na final di dia. Nan ta saca hopi caarchi keriendo cu esey ta autoridad mientras cu nan consistencia mes ta esun cu ta perhudica e wega completamentenan. E ora aki ta fluit un y otro biaha no p’esun aki tin caarchi pe otro. Den e weekend aki nos por a wak sacamento di carchi pa loco sin cu e hungador ta parti di e hungada y referee no ta ni bay puntra asistent referee tampoco sino ta yega saca caarchi. Avb berdad ta organisa e campeonato pero ta depende di comision di referee cu nan lo ta prepara y pone e miho refereenan pa fluit weganan. E berguenza mas grandi tabata Diasabra mainta ora cu solamente 4 referee a presenta pa pasa test nan di FIFA y tambe pa testnan fisico local. Esaki ta muestra di mal contento cu refereenan tin cu e comision cu ta dirigi refereenan na e momento aki cu ta perhudica henter nos futbol local. Pero te ki dia e cosnan aki ta stop di pasa pasobra tur campeonato tin mesun problema cu referee. Sigur e ta trabao di AVB pa evita cu e cosnan aki sigui sosode pasobra asina aki no lo tin mehoracion di nos futbol. No por exigi tur cos di e hungado y di e club pero ora yega na referee, no tin un mehoracion no tin cambio y cada wega e mesun reclamonan ta sigui. Ban spera cu e cosnan cambia pasobra sino gewoon mester busca un otro forma kizas mas pisa pa evita cu e cosnan aki sigui sosode.

Comments

comments