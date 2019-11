Futbol Arubano ta recreacional/comercial tanten nos no cambia di mentalidad

Nos futbol local lo sigui ta un futbol comercial y no competitivo y corda si un dia nos jega den e clasificacionnan di Caribe. Tristo pero esaki ta e berdad ora wak na Aruba clubnan ta tolera tur cos, CONCACAF y FIFA ta “keur-af” nos stadion pero akinan nos ta sigui use dijs pa hunga y dijs pa bisa cu e team a clasica of ta bira campeon. Ban hunga riba un cancha malo cu mal iluminacion mal condicion fisico di e stadion, pero ken ta worry??? Contal nan hunga!!! DTI y DOW tambe a “keur-af” Stadion Guillermo Prospero Trinidad. Tin ful un banda di tribuna sera pasobra e tin un scheur di abao te ariba cu a pone cu Comite Olimpico Arubano y tur otro federacionnan a sali di stadion. Pero ken ta worry??? Djis ban hunga, djis hunga malo y pasa bon. Asina dirigentenan di nos clubnan di futbol ta dirigi nan clubnan pero despues kier culpa AVB mientras cu ta nan resposabilidad pa bisa AVB, si no drecha stadion no tin campeonato. Tristo pa wak seleccion no por gana un wega paso no tin nivel competitivo aki na Aruba. Ta mal custumbra cu refereenan bao nivel y ora topa refereenan riba nivel, nan ta ripara cu nos nivel di futbol ta recreacional/comercial. Y no competitivo y no ta cla pa bai otro nivel tampoco si dirigentenan di club mes no cambia nan mentalidad.

