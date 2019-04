Funwalk 5 km di Scol Basico Dornasol ta dia 26 di mei

E caminata di Scol Basico Dornasol lo ta di 5 km. E ta sali for di Wilhelmina Park pa Do it Center na Camacuri, despeus e ta bira bin bek abao pa Wilhelmina Park. Esaki lo tuma luga dia 26 di mei pa 7 or di mainta. Por cuminsa registra ya caba pa 6 or y 30 di mainta.

Charella Vrolijk, klasse assistent na Scol Basico Dornasol ta splica cu e motibo di e caminata aki ta pa nan por yega na nan minibus pa transporta nan alumnonan na actividadnan pafo di scol, e.o. zwemles.

Pa solamente 5 florin, ta haya un ticket pa e funwalk aki. Cualkier compania interesa den contribui cu e caminata.por tuma contacto cu e scol na 280-3232.

E caminata aki ta bou auspicio di Ibisa, cu lo guia e caminata aki. Ticket ta obtenibel cerca docentenan di Scol Basico Dornasol.

