Diadomingo 30 di Juni GLW Foundation y GLW Production pa organisando un grandioso Fundraising Event pa un criatura di 4 aña yama Q-Jaelly.

Q-Jaelly a wordo diagnostica cu e condicion di Charcot Marie Tooth Tipo 2 cual ta un enfermedad unda e spiernan ta degenera y poco poco lo stop di funciona y pesey mes famia ta buscando un mihor opcion pa un mihor calidad di bida na Hulanda. Pa e motibo aki tambe ta organisando un evento den Club Primavera for di 10or di mainta te cu 7or di anochi.

Lo tin snackbox, cakebox, pan dushi , croquette, pastechi, y parti merdia lo tin pan cu hotdog, pan cu hamburger, arros con pollo, sopi carni, sopi galiña , y mas cos pa saboria

Un Bar bon surti y tambe lo tin collect box na Club Primavera.

Candidatanan di Miss Teen tambe lo ta riba caminda pa asina collect tambe riba caminda.

si bo persona ta desea di aporta financieramente of cu un snack / cuminda of cos dushi please whatsapp na 5616151 pa mas informacion. Amigonan comerciante cu ta desea di donate producto tambe ta mas cu bon bini

Ban yuda e famia aki cu e fondonan necesario pa asina nan por establece nan mes na Hulanda pa un mihor calidad di bida.