Josephy Walkers ta un grupo di canamento y coremento cu a wordo forma den 2022 despues cu Joseph Anthony van der Linden a fayece di e malesa di Meningits, awe na 2025 nan tin un comision y pa 2026 ta programa pa bira un fundacion oficial pa por trece tur informacion referente e malesa meningitis na scol nan pone flyers nan diferente caminda pa Aruba completo por sa kico y con e cuasa di e malesa ta.

Pa es motibo aki diadomingo 4 di mey nan tin un Fundrasing fleamarket evento na ‘ Eva Conta Storia’ na Ponton di 10’or di mainta te cu 2’or di atardi

Lo ta bay tin diferente bolo, mata, cos nan di pasco y hopi mas

Lo ta bay tin 1 regalito chikito pa e prome 50 persona .

Tur esaki tan a memoria di Josephy ” Van der linden cu a fayece di Menigitis na july 2022

Danki special na tur e sponsernan .

Felix cafe

Ultimate landscaping

Talk of the Town

BEST MIAMI DEAL

PEDEL

FLORA MARKET

OCEANVIEW VINYL

ROYAL ARUBA ALOE

360 FLASHBACK ARUBA

EIVA CONTA STORIA