Entre 2016 y 2022, Fundashon Stimami Sterilisami a subsidia 30,000 sterilisacion di pushi y cacho cu su campaña nacional di sterilisacion. Aruba tin un problema grandi di cacho y pushi di caya cu ta sufri di malesa, hamber y maltrato. Pa mitiga y preveni esaki, Stimami Sterilisami ta ofrece un subsidio cu ta baha e costo di sterilisacion y ta hacie mas accesibel na henter comunidad. Mundialmente, esaki a wordo comproba como e manera di mas compasiona y efectivo pa baha e populacion di bestia di caya.

Fundashon Stimami Sterilisami ta gradecido na Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba Tourism Authority, Tourism Product Enhancement Fund, One Love Foundation, Aruba Bank, Setar N.V., Ewald Biemans, huespednan di Bucuti, y residentenan local, pa nan contribucion generoso y apoyo. Un danki ta bai na e veterinarionan di Veterinary Specialty Hospital (VSH) cu a duna Fundashon Stimami Sterilisami un descuento special. Awor cu e subsidio di Stimami Sterilisami y un descuento brinda door di VSH, e prijs di sterilisacion a baha entre 50% y 66% di locual e tawata ta na 2021.

Mas bon noticia tocante sterilisacion

Stimami Sterilisami ta asistiendo VSH pa adkiri varios producto medico cu nan mester. VSH tambe ta den proceso di emplea mas veterinario pa asina nan por haci mas operacion diario.

“Aunke 30,000 sterilisacion ta un logro increibel, ainda nos ta wak hopi mascota bandona riba caya. Pesey nos mester sigui sterilisa mas cacho y pushi posibel, mientras nos ta continua di pidi cada doño di mascota pa ta responsabel y nos cuerpo policial pa tuma accion,”Ewald Biemans, Presidente di Stimami Sterilisami, ta splica. “Nos ta sumamente gradecido na cada organisacion y persona cu a contribui na nos causa. Nos ta haci un yamada na henter nos comunidad pa porfabor sterilisa boso mascota na tempo y pa registra lo mas pronto posibel.”

Fundashon Stimami Sterilisami ta un non-profit organization cu ta uza 100% di tur donacion pa ofrece subsidio parcial pa e procedura di sterilisacion pa tanto publico en general, como tambe organisacionnan di boluntario cu ta cuida bestianan di cas of riba caya. E organisacion su bukinan ta habri y ta wordo controla pa asina brinda transparencia total di e uzo di fondonan. Pa esnan cu kier aporta na e gran causa aki, por haci donacion directo na Fundashon Stimami Sterilisami:

Bank:

Acc. Number: Acc Name: Swift code:

Aruba Bank

6012630190

FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI ARUBAWAX

FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI www.stimamisterilisami.com

Aruba Bank 6012630190

KVK: S1744.0