Fundashon Stimami Sterilisami a ricibi un donacion generoso di $8,000 di un non-profit organization Mericano yama One Love Foundation. E donacion lo yuda Stimami Sterilisami continua cu su campaña nacional di sterilisacion. Den e ultimo dos luna Fundashon Stimami Sterilisami a ricibi mas di 2,300 registracion y a subsidia 28,592 sterilisacion entre 2016 y Februari di e aña aki. E donacion di One Love lo wordo duplica Dollar pa Dollar door di Bucuti & Tara Beach Resort, un otro donador generoso, y hunto nan lo cubri 500 sterilisacion di cacho y pushi adicional. “Nos ta sumamente agradecido na Ellen Sirianni, Berkley Cameron, y e team completo di One Love Foundation pa nan contribucion generoso y tur e ayudo cu nan ta dunando na Stimami Sterilisami. E ta conmovedor pa wak e esfuerso cu nan ta haciendo pa yuda nos y Aruba pa continua cu nos mision pa mitiga e sufrimento y abandono di nos animalnan – y nan ta haciendo tur esaki desde Merca!” Ewald Biemans, Presidente di Fundashon Stimami Sterilisami y doño/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort, ta splica.

