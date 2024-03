En bista di articulonan publica recientemente cu ta sugeri cu Stimami Sterilisami no a extende un invitacion na tur clinica veterinario pa participa den su programa nacional di sterilisacion di 2024, nos kier clarifica cu esaki no ta

correcto. Nos fundacion a extende un invitacion na tur veterinario na Aruba na fin di December 2023 pa participa den nos programa di 2024. Adicionalmente, pa segura cu e costo di sterilisacion keda accesibel y economico pa publico general y organizacionnan di rescate, Stimami Sterilisami a rekeri pa veterinarionan cu ta forma parti di nos programa mantene e prijsnan estableci na comienso di 2023 y pa nan inclui e microchipnan suministra door gobierno di Aruba, completamente gratis.

Nos fundacion a tuma e decision aki a base di feedback cu nos a ricibi di comunidad, cual ya caba a expresa cu e prijsnan di sterilisacion ta halto, te asta cu e subsidio di Stimami Sterilisami cu ta cubri te cu 45% di e costo. Esaki ta sumamente importante ya cu e feedback aki ta bin di esnan cu mas desesperadamente tin mester di nos

yudansa—e segmento di e poblacion cu ta hustamente clave pa haci un impacto duradero den reduccion di cantidad di cacho y pushi sin doño riba nos isla.

Adicionalmente, Stimami Sterilisami ta un non-profit organization cu ta depende totalmente riba e generosidad y donacionnan di sector publico y priva. Nos donantenan a scoge pa inverti den bienestar di comunidad y cuido di nos bestianan, y nos tin e responsabilidad pa segura cu e fondonan aki wordo usa den e forma mas efectivo y eficiente posibel, enfocando primordialmente riba loke ta mihor pa henter comunidad di Aruba.

Nos ta sumamente felis cu VSH Veterinary Specialty Hospital a acepta e condicionnan aki y ta participando den nos programa nacional di 2024, vooral considerando cu na 2022 nan tawata e unico veterinario cu a participa den nos programa y toch a sterilisa casi 4000 cacho y pushi e aña ey. E aña aki e clinica tin un veterinario mas den nan team dinamico. Nos ta positivo cu e aña aki nos lo sterilisa 5000 of mas cacho y pushi.

Ta imperativo pa menciona cu nos ta agradecido na cada clinica cu a participa den nos programa durante e ultimo añanan. Nan contribucionnan a yuda nos sterilisa mas cu 36,000 pushi y cacho desde cu nos a cuminsa na 2016. Nos ta reitera cu manera nos a informa nan na Januari, nos ta continua di extende nos invitacion na

nan pa uni cu nos y participa den nos programa di 2024, condicional cu nan ta bay di acuerdo pa mantene e prijsnan di 2023 y instala e microchipnan completamente gratis.

