KATMANDU, Nepal- Polis di Nepal a detene e ciudadano Canades, Peter John Dalglish, fundado di varios organisacion no gubernamental infantil riba sospecho di pederastia. Dalglish ta ex consehero di e Organisacion Mundial di Salud (OMS) y ex representante di e Programa di Nacionnan Uni pa Asentamento Humano (ONU Habitat).

Segun e medio local The Kathmandu Post ta informa, Dalglish, di 60 aña, a wordo haya den su camber den e municipio di Mandan Deupur cu dos mucha di 12 y 14 aña. Polis ta sospecha di cu e lo por a abusa di mas victima.

“Peter tabata na cargo di e Fundacion Comunidad di Himalaya durante e ultimo dos añanan. Bou di e capa di trahado di comunidad, cu tabata presumi di educa muchanan pober y di dunanan e apoyo necesario, pero e tabata abusa sexualmente di e muchanan”, según e subinspector general Pushkar Karki, hefe di e Oficina Central di Investigacion.

Un organisacion stranhero a adverti polis riba e Canades. “Nos a desaroya un red grandi pa busca y aresta pedofielnan cu ta drenta Nepal. Nos a bin ta sigui e actividadnan di Daglish durante e ultimo dos simannan despues cu nos a wordo avisa tocante su actividadnan”, Karki a expresa.

Durante e ultimo tres decadanan, Dalglish a dedica su mes na labornan humanitario na Africa y Asia. E ta un di e fundadonan di e NGO Street Kids International, crea na 1988 pa yuda muchanan cu ta biba riba caya y menornan di edad afecta pa guera. Ademas, el a traha pa ONU Habitat na Afghanistan entre 2010 y 2014. Despues e tabata consehero di OMS y representante di e Programa Mundial di Alimento na Darfur, Sudan.

Desde 2016, shete persona a wordo aresta bou di cargonan di pedofilia na Nepal. Mayoria di nan ta ciudadanonan stranhero acusa di biaha pa eynan cu e obhetivo di abusa sexualmente di menornan di edad. Autoridadnan a urgi mayornan pa haci denuncia di e tipo di delitonan aki, ya cu na varios ocasion nan ta wordo considera como normal den e pais.

Fuente: https://actualidad.rt.com/

