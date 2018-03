Fundado di Toys “R” Us ta fayece

NEW JERSEY, Merca- E fundado di Toys ‘R’ Us, Charles Lazarus, a muri diahuebs ultimo. Esaki ta bin un siman despues di cu e cadena di juguete a confirma su intencion di likida su negoshinan na Merca y Puerto Rico, y ta den proceso similar den otro mercadonan.

“Tabata tin hopi momentonan tristo pa Toy “R” Us den e ultimo simannan y niun mas doloroso cu e noticia di fayecimento di nos fundado stima, Charles Lazarus”, Toys ‘R’ Us a informa ariba su rednan social.

E compania a sigura cu su pensamento y oracionnan ta cu e famia di Lazarus, cu tabata tin 94 aña y cu su sernan keri.

Lazarus a nace na Washington na 1923, y na april 1948 el a funda su prome tienda di muebles pa baby cu den un par di aña despues tambe a cuminsa ofrece co’i hunga y productonan pa mucha y despues na 1957, e tienda a comberti su mes den Toys ‘R’ Us.

Dia 15 maart ultimo, Toys ‘R’ Us a anuncia oficialmente su intencion di cuminsa likida tur su negoshi na Merca y Puerto Rico, loke posiblemente lo conduci na cera 735 tienda cu e tin riba e mercadonan ey. E ta laga e destino di cientos di otro tiendanan den otro paisnan ta colga den laira, den un incertidumbre.

E decision a bin despues cu su deudornan principal a determina cu e miho forma pa recupera loke debe na nan, ta di likida e inventario di 735 tienda cu nan tin na Merca y sigui cu’n cierre ordena di e operacionnan den e pais.

E compania ta hibando un proceso di reorganisacion y benta di su operacionnan na Canada, Asia, Europa, incluyendo Alemania, Austria y Suiza.

