Fundacion Zinnia ta anuncia oficialmente e lansamento di e nobo logo di “Amigo Didi”, marcando un paso importante den e desaroyo di e programa emblematico, cu ta promove seguridad y comportacion responsabel riba e camindanan na Aruba. E nobo logo ta simbolisa un renobacion visual y spiritual y Amigo Didi ta resorta awor completamente bou di Fundacion Zinnia.
“Amigo Didi” a nace como un proyecto di conscientisacion social pa inspira y motiva nos hendenan pa semper tin un “amigo asigna”, un persona cu ta sali cu bo, pero no ta bebe, pa asina tur hende por yega cas safe. E mensahe di Amigo Didi ta simpel, pero poderoso: no bebe y stuur, pensa riba bo bida y esun di otro.
“E nobo logo ta representa un comienso nobo y un compromiso renoba cu seguridad den trafico y bida di cada un di nos,” segun Michella Croes Matos, representante di Fundacion Zinnia. “Pa medio di Amigo Didi, nos kier sigui inspira un cultura di responsabilidad y cuido entre nos hendenan, specialmente durante e temporada festivo.”
E diseño nobo ta keda fiel na e alegria y amabilidad cu ta caracterisa Amigo Didi, pero awor cu un toke moderno y inclusive, cu ta refleha e mision di Fundacion Zinnia: promove respet, empatia y seguridad pa tur hende riba nos careteranan.
Fundacion Zinnia ta gradici tur partner y sostenedor, cu ta sigui kere den e mision aki, pa promove un estilo di bida mas safe y responsabel riba e careteranan na Aruba.