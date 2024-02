Cuater aña pasa Fundacion Zinnia a bin cu algun bus pa esunnan cu kier bay wak parada di Carnaval y cu na dado momento tin algun drinks den curpa, e busnan aki ta hiba e pasaheronan cas sano y salvo.

Michella Croes-Matos representante di e fundacion y di #AmigoDidi, a conta cu e biaha aki nan ta biniendo cu cinco bus. E proyecto aki tabata un exito caba den pasado y awo nan ta biniendo bek cu ne p’e temporada di carnaval. E ta hopi trabao, pero nan ta hopi contento cu por aporta na un granito di arena na un comunidad cu kier y haci uzo di e busnan #AmigoDidi.

Tur aña e fundacion ta haya mensahe di usuario cu ta puntra p’e busnan aki. E busnan aki no ta disponibel pa henter aña ya cu ta di un proyecto cu nan ta haci. Nan ta desea pa hopi tour haci esaki riba nan mes. #AmigoDiDi ta algo pa tur hende uza y no ta keda na Fundacion Zinnia y FADA so, sino p’e comunidad completo ta un #AmigoDidi.



Den e caso aki nan a haya donacion di un bus di AL Tours. Nan a haya cuater bus di Arubus, caminda cu nan ta biniendo for di Ministerio di Transporte. Nan ta contento cu di un manera of otro nan ta haya un cooperacion mirando cu nan ta un fundacion sin fin di lucro. Ta hopi duro pa yega na un meta asina.

Croes-Matos a agrega cu aworaki tin cu bisa cu nan flyernan a bay print. Riba social media lo tin tur informacion. Loke si por haci ta inbox via e pagina di Fundacion Zinnia y tambe por yama na 5941082, caminda cu e fundacion ta cla pa tuma peticion. Esun cu yega prome ta bebe awa limpi, Croes-Matos a indica.

Fundacion Zinnia lo kier yuda tur hende. Pero lamentablemente esey no ta posibel. Si nan lo haci nan maximo esfuerso pa haci Aruba uno mas safe.

No ta suficiente, segun Croes-Matos, pero si nan lo purba na inculca cerca e comunidad cu nan a logra cu cinco bus y si otro hende haci mesun cos, e ora nos tur ta riba e bon caminda. E ta un granito de arena, pero no ta na Fundacion Zinnia y FADA so, pero a pa comunidad completo. Ta responsabilidad di cada ken, el a indica.

Desde cu Fundacion Zinnia a cuminsa, e servicio di e bus di #AmigoDidi tabata uno exitoso. Nan kier a sigui cu ne tur aña pero COVID bin y esey a para hopi cos. Awo pa un carnaval 70 cual ta mas grandi, e fundacion a traha mas trempan p’asina yega n’e cinco busnan aki.

Mirando cu e prome biaha e fundacion tabatin tres bus pero hopi mas demanda, nan no por a yuda mas hende. Cu e busnan aki ta dispuesto pa haci mas buelta, mirando cu nan tin un drop off point, ta bira e pickup point. Ta hopi importante cu no ta pasobra e bus a busca bo y hiba bo na bo auto, cu esey ta OK pa subi bo auto stuur. Fundacion Zinnia, FADA y #AmigoDiDi ta haci esaki posibel y un familiar of e ser keri pa bin busca bo pa bo no stuur aunke falta 5 minuut pa yega cas. No mester stuur pasobra un desgracia por ta unda cu ta.

Esey ta nifica cu e persona ta wordo baha na su auto, aunke e deseo ta pa no bin cu auto. Si pens’e bon, bo tin #AmigoDiDi, bo no ta suppose di bin cu un auto, bo ta wordo busca. Despues di esey un otro persona por bin busca bo.

Ora bo haya un grupo di por ehempel 25 hende, no ta 25 hende ta biba na tal cas. Ta realistico cu e hendenan aki tin di bay nan cas. Di caminda cu nan ta wordo baha pa nan cas, eynan Fundacion Zinnia, FADA y #AmigoDiDi ta haci 90% di su trabao. E 10% di responsabilidad ta keda na e persona pa laga un hende bin busc’e y hib’e cas.

FUTURO

E aña aki Fundacion Zinnia ta bezig cu plan anual. Tin hopi proyecto cu ta na caminda, entre otro lo kier drenta den e companianan, dunando charla y laga nan haya informacion. Fundacion Zinnia kier duna charla riba #AmigoDiDi, caminda kier tackle e companianan pa haci nan empleadonan mas responsabel p’e bebemento y stuurmento di auto. Si cuminsa tur caminda un tiki, esey ta nifica cu tur ta bira un solo grandi.

E FUNDACION

Fundacion Zinnia a haya e busnan aki como donacion, cu ta p’e adultonan mas grandi. Nan ta traha p’esunnan di 18 aña bay ariba, cu ya por stuur y por bebe. Esey ta e grupo meta y no tin un edad cu nan ta stop.

Tin di bisa tambe aworaki e fundacion ta en espera wak cua ta tur e gruponan cu ta haci uzo di e busnan. Ora cu e proyecto aki caba di pasa y e drukte pasa, lo por evalua, wak kico tur y ken tur ta haci uzo di nan.

Croes-Matos a indica tambe cu ta posibel bin cu un campaña p’asina tende kico t’e necesidad y e observacion den pueblo. A base di esey e fundacion por bin cu un campaña.

Michella Croes-Matos ta gradici un y tur pa duna e espacio pa promove, educa e pueblo di Aruba y kier bisa un bon carnaval y corda cu esun cu ta stima bo ta warda bo na cas.