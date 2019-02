Fundacion VeneAruba Solidario cu actividad pa recauda cuminda y remedi

Presidente di Fundacion VeneAruba Solidario, Sra. Grislaine Hernandez, ta invita henter e comunidad di Aruba, fundacionnan di Aruba, pa forma parti di un evento cu ta bay tin pa uni na e ayudo humanitario, na e Centro di Acopio na Corsou.

Esaki ta bay ta un evento mundial, y Fundacion VeneAruba Solidario no por keda afo y menos si nan haya un invitacion formal for di Venex Curacao, cu ta e fundacion principal pa haci tur esaki posibel na Corsou. E ta un invitacion cu nan a haya di Asamblea Nacional di Venezuela y cu aprobacion di Hulanda, pa Corsou bira e di tres centro di acopio den Caribe. Venex Aruba a acepta e invitacion aki, ya cu e ta un yamada di ayudo na nos rumannan na Venezuela. Y como fundacion, Venex Aruba a yuda esunnan na Venezuela y tambe esunnan na Aruba, henter aña. Y no solamente Venezolano, pero e biaha aki e ta un yamada internacional.

E yamado ta pa cada un persona cu por colabora cu esaki, por haci’e. Ta bay un centro di acopio, un di nan ta Isla Pop. Por laga e cuminda y e remedi tambe akinan. E biaha aki no ta tuma paña. Tambe e fundacion lo acerca laboratorio, boticanan, pa wak con nan por yuda den esaki. Nan tin un full un lista di tur e medicinanan cu mester aworaki. Esaki ta basa ariba e research haci door di e Asamblea Nacional. E remedi cu mas mester di dje aworaki, ta remedi pa cancer, remedi contra di epilepsia, tambe mester di lechi pa babynan den hospital. Eseynan ta esunnan mas importante p’awo. Tambe pa hendenan cu tin malesa cronico, y tambe cuminda pa e hendenan cu di berdad, no tin acceso na cuminda.

No tin un limite, tur colaboracion ta bon bini. E colaboracion ta internacionalmente, manera Miami, cu tambe lo manda nan colaboracion pa Corsou. Na december, e fundacion a haci un actividad, unda cu nan a logra manda mas di 200 caha pa Venezuela. Pero e biaha, e ta specificamente cuminda cu remedi, e fundacion lo bay manda un carta formal na tur e organisacionnan, tur empresa, tur supermarket, unda cu nan por yega, pa wak ken por yuda. Esunnan cu kier yuda boluntariamente, tambe ta bon bini. E actividad ta uno organisa, for di esunnan cu ta empaketa, esunnan cu ta bay busca, esunnan cu ta haci inventario, etc. Mester tin un transparencia. Pa esunnan cu kier haci un donacion financiero, Sra. Hernandez, a bisa cu esaki por ta posibel via e cuenta bancario di Venex Corsou. Pa mas informacion, por manda un e-mail na [email protected] y e fundacion lo por duna tur informacion. Loke tambe por haci ta busca e placa, haci e transferencia, pa e persona wak cu en berdad e placa a wordo deposita.

Pa loke ta un fecha limite, e parti di ayuda, lo cuminsa dia 23 di februari. Pero e fundacion mes lo tin un actividad grandi ariba 23 di februari. Esunnan cu kier aporta, e fundacion lo pone esaki arib e flyer, y lo sigui busca mas luga. Pero e fecha di 23 di februari mes, lo bay tin un actividad unda cu tur hende por yega na un luga central y priva, pa no tin molester di publico ni nada. Pero nan lo laga tur hende sa via medionan di comunicacion, unda cu e actividad lo tuma luga.

Pa cualkier otro informacion, por manda un email, y e fundacion lo manda full e lista di loke ta urgente aworaki na Venezuela, Sra. Grislaine Hernandez, presidente di Fundacion VeneAruba a finalisa bisando.

