Fundacion Uni Man Pa Cria Nos Muchanan ta brinda desayuno na mas di 600 mucha

Fundacion Uni Man Pa Cria Nos Muchanana a cera aña escolar 2018-2019 cu 675 mucha. Sr. John Fun, di e Fundacion Uni Man pa Cria Nos Muchanan ta elabora mas ariba esaki.

Prome cu esey nan tabata tin un tiki menos cu 600, pero despues di vakantie di Pasco di Resureccion, nan a wordo acerca door di Traimerdia y a cuminza yuda nan tambe.

Esey a haci cu e cantidad di mucha a subi un tiki. Minister Glenbert Croes, di Asuntonan Social, awo a duna di conoce cu e ta bay sostene e proyecto y cu lo yuda stimula e ayudo cu e fundacion ta hayando for di e sector comercial y gubernamental tambe si ta necesario, segun Sr. Fun.

E aumento den e cantidad di mucha no ta duna mucho indicacion, Fun a señala. Te cu awor nan ta preparando desayunonan pa e muchanan y e grupo cu a bin acerca di Traimerdia ta despues di merdia.

Hopi di e muchanan cu ta hayando e cuminda na Traimerdia tambe ta haya desayuno cu e fundacion.

E señal aki ta un indicacion cu ainda tin muchnana cu ta bayendo scol sin desayuno. E fundacion tey pa yuda caminda cu por yuda, Sr. Fun a remarca.

Aña escolar ta bay habri y asina scol habri nan ta manda email pa tur scol cu ta inscribi cerca nan y haci update. Esaki ta un momento pa haci un inventario tambe pa wak ken ta bin na remarca, Sr. John Fun a sigui bisa.

Fuera di esey tambe ta manda email pa scolnan cu ainda no ta inscribi cerca e fundacion pa e ora tuma e oportunidad di inscribi algun mucha cu mester di desayuno.

Fun a manifesta cu e fundacion no tin e capacidad di bay evalua si e mucha ta cay den e focus group of no. Pesey nan ta pidi e scolnan pa nan haci screening. E maestronan ta cu e muchanan henter dia y nan sa ken por y ken no por afford un breakfast.

Banda di esaki John Fun a expresa cu nan por constata cu e problema social t’ey y esey ta e focus di nan proyecto. Nan punto di salida ta cu si un mucha ta bay scol cu stoma bashi. Sea cu ta door di pobreza of negligencia di su mayornan, no kier stroba e mucha pa haya un cuminda.

A keda comproba cu e muchanan cu stoma bashi no por siña bon. Pa e motibo aki, fundacion ta contento cu nan por yuda y no tin indicacion cu e problema ta creciendo hopi rapido pasobra nan a keda stabil mas o menos pa tres aña caba.

Tanten cu e fundacion por nan ta yuda. E deal cu nan a haci un Traimerdia ta cu e muchanan ta haya e mesun cumindanan cu ta duna pa desayuno.

Una bes cu aña escolar habri ta bay wak kico por haci. Pero cuminda cayente of un sandwich di lunch ta mas caro cu un sandwich di desayuno.

Fun ta keda optimista pasobra e persona cu ta yuda e fundacion a priminti di busca ayudo for di e sector hotelero. El a agrega cu nan ta traha cu un sistema di logistica cu ta haci un tiki dificil pa parti cosnan cu por daña.

A remarca cu placa lo por yuda y locual un negoshi interesa den yuda por haci ta dicidi di sponsor tanto mucha. Semper nan ta mantene e suma di 25 florin pa luna. Ta hayando donacion di e service clubnan tambe.

E negoshinan por aporta materialnan manera juice y productonan di lechi den paki, cu ta cosnan cu no ta daña asina lihe. Tambe por colabora cu descuento, etc.

Por comunica cu e fundacion pa medio di John Fun of Rachel Roos via e number di Hospital.

