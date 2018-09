Fundacion Turtugaruba ta cumpli 15 aña di existencia

Dia 3 di September 2003 un grupo di boluntario entusiasma a lanta Fundacion Turtugaruba. Diez aña prome, den aña 1993, a wordo introduci un Sea Turtle Recovery Action Plan (STRAP) na Aruba, mescos cu den e resto di Caribe como un initiativa di United Nations Environment Programme (UNEP). Tom Barmes cu tawata traha na DLVV (Santa Rosa) a scirbi e STRAP pa Aruba hunto cu Karen Eckert, directora di WIDECAST (Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network). Asina a cuminsa e proteccion di turtuga di lama na Aruba segun un plan cu awendia ainda ta sigui. Tom, cu lastimamente a fayece den 2006, a forma un grupo di voluntario pa asisti, pasobra naturalesa no conoce orario di trabao manera na DLVV. E grupo di voluntario aki tawata yama nan mes Widecast Aruba. Y ainda tin un par di nan cu ta activo como voluntario non-stop. Nan a cuminsa door di proteha e neishinan di Driekiel na Palm Beach y Eagle Beach.

Pero tambe a investiga cua otro tipo di turtuga ta pone webo na Aruba y ariba cua playanan. Despues di hopi aña di investiga e playanan mainta trempan cada dia, nos tin awo, cu 25 aña di informacion un bon bista ariba e actividadnan di turtuga riba nos isla. Tin 4 diferente tipo di turtuga di lama cu ta bishita Aruba pa pone webo, cada un den nan mesun temporada: Driekiel – Leatherback Sea Turtle – Lederschildpad (Maart – September) Cawama – Loggerhead Sea Turtle – Dikkopschildpad (Mei – September) Caret – Hawksbill Sea Turtle – Karetschildpad (Juni – December) Turtuga Blanco – Green Turtle – Soepschildpad (Juli-November). Tambe a determina e peligernan mas grandi pa e existencia di e turtuganan di Aruba y con pa trata cu e problemanan aki. A pesar di hopi esfuerso durante tur e añanan e probleman ainda ta vigente. Pero danki na tur e esfuersonan incansabel di e voluntarionan ainda e turtuganan t’ey.

Na Aruba e turtuganan ta den peliger di extinccion door di sushedad, coremento riba santo blanco cu quads y 4WDs y e perdida di playanan pa pone nest door di desaroyo di e costa pa turismo. Desaroyo di e costanan ta trece luz artificial. Y luz artificial ta un peliger grandi pa turtuga di lama. E mama turtuga ta subi tera anochi mayoria biaha, buscando un playa scur pa anida.

Pero… awendia ta hopi dificil pa haña un playa cu ta scur ainda. Luz ta duna e mama stress y por causa cu e ta drenta lama back sin pone webo. Pa e baby turtuganan (hatchlings) e luz artificial ta fatal. E ta causa cu e chikitonan ta desorienta. Nan ta cana bai na unda e luz artificial ta (palo di luz, hotel, etc.) y nan ta keda sin haña e lama. Den e añanan 90 tawata normal pa encontra un nest completo di 70 hatchling ariba caminda. Tur morto, placha dor di auto. Danki na systemanan y hopi tempo y esfuerso di voluntario di Turtugaruba a logra trece esey bao control. Pero pa un solucion duradero ta necesario pa haci luz artificial menos visible ariba nos playanan y tin mester di control fuerte ariba esaki. Turtuga di lama mester di playanan scur pa sobrevivi. Mas desaroyo di e costanan no lo hasi e situacion miho pa nos turtuganan. Ainda mas camber di hotel? Y mas actividad riba e beach ( manera fiesta di boda te cu anochi laat, net banda di un neishi cu ta sali, of evenementonan grandi cu lus skerpi, y den dia autobusnan yen di turista di crucero…).

Esaki ta algo cu Aruba mester tuma un decision aden. Nos kier laga disponibel un parti pa e turtuganan? No solamente Aruba, pero mundo henter mester di turtuga di lama! Turtuga di lama tin un rol importante pa wanta e oceanonan saludabel. Por ehempel, e Turtuga Blanco ta come e yerba di lama cu ta crece na e fondo di lama. Asina ta wanta e yerbanan cortico pa nan fungi como un area pa piscanan por deposita nan webo aden. Y e Driekiel, esun mas grandi di e turtuganan, ta come jellyfish y ta percura pa un balance entre e jellyfish cu plankton. Tur cuater sorto di turtuga ta realisa un rol unico den nos lama. Pesey riba e dia di awe Turtugaruba ta sumamente orguyoso di su boluntarionan y tur e hendenan y organisacionnan di nos comunidad cu tin nos turtuganan na pecho. Nos kier celebra esaki cu tur hende den e aña 2018, pero na e momento aki e turtuganan mester di nos atencion y energia mas. Tur cuater tipo di turtuga ta activo awo, cual kiermen hopi trabao pa nos, e voluntarionan. Nos sigui bai pe! Pa nos turtuga di lama, nos “repeat guest” mas bieuw, semper keda bon bini na Aruba y haña e oportunidad pa reproduci na nos isla.

