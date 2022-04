E personanan cu ta duna ayudo na nos muchanan y hobenan via telefon, email y chat tur dia di 2:00 te cu 6:00 di atardi ta mentor cu ta haci esaki boluntariamente. Prome cu un persona por bira mentor y duna ayudo na nos muchanan y hobenan, e mester ricibi un training.

Tur aña Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta busca personanan pa bira mentor den e luna di april. Despues cu e personanan a solicita y ser entrevista, nan lo sigui e training basico di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba den luna di mei. Durante e training basico nan ta ricibi 25 module. Algun di e modulonan ta encera: modelo di combersacion, tecnica di combersacion, formacion di gang, depresion, rouw, sexualidad, amistad, droga, alcohol etc. Despues di e training basico nan ta cumpli na un pasantía di 6 ora. Despues di e trayectoria aki e persona ta bira un mentor y ta kla pa duna ayudo na nos muchanan y hobenan di Aruba.

E aña aki no lo ta otro. Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta buscando personanan pa start cu e training basico di mentor. E mentor ta duna informacion, opcion y sosten emocional na muchanan y/ of hobennan di Aruba via telefon of internet. Nan ta pa preveni, reduci of stop cualkier problema of aclaria cualkier pregunta cu e muchanan y/ of hobennan tin pa cu nan mes of pa cu nan ambiente.

E mentor mester por duna via telefon of internet ayudo, informacion y conseho na muchanan y hobennan minimo 2 ora pa siman. Tambe e mester tin bon dominio di Papiamento, Ingles, Hulandes y Spaño. E persona mester ta entusiasma y disponibel. Tur persona desde 16 aña di edad por solicita pa bira mentor.

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta ofrece tur aña minimo dos training grandi y un ambiente placentero y di aprendizahe.

Pa mas informacion tocante di e training basico di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: telhubentud[email protected] of telefon 5886138/ 5884011.

Comments

comments