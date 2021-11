Ariba 20 di November mundo henter ta celebra e dia di Derecho di Mucha. Ariba 20 di November 1989 e tratado di Derecho di Mucha a ser adopta pa Nacionan Uni. Y ariba 20 di november 1999 tawata e dia cu prome biaha un mucha a tuma contacto via e number di telefon 131 cu Telefon pa Hubentud. Den cuadro di esaki Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a celebra dia nacional y International di Derecho di Mucha y su 22 aniversario.

Pa 22 aña caba Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta presenta ariba e dia aki un proyecto pa e aña benidero. E aña aki no lo ta otro. Un di e proyectonan cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a presenta ta My Life, My Chance.

Aña 2020 a habri cu dos asesinato caminda tur dos sospechoso tawata menor di edad. Tur dos caso a shock Aruba. Tawata dos caso cu tawatatin Aruba completo papiando. Comportacion di hoben, norma y valor, educacion di nos hobenan, tawata temanan di combersacion. Algun reaccion tawata: Con esaki por ta posibel?, Nan no a wordo bon educa, E mayornan ta fout, Gobierno ta fout, Nan ta usa droga etc.

Basa riba esaki Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a crea e proyecto My Life, My Chance. My Life, My Chance ta un programa cu lo pasa na television y media social cu un famia completo por mira. Atravez di My Life, My Chance e discusion den famia ta ser stimula. My Life, My Chance ta duna un bista den posibel concecuencianan na momento cu un hoben tuma un decision cu por resulta bon of menos bon.

Via di lensnan di camara nos lo haya un bista den bida di tres hoben cu no tawata tine facil den bida door di un decision cu nan a tuma. Otro tres hoben cu nan decision si a resulta bon tambe ta duna nos un bista den nan bida. Durante 6 episodio e hobenan ta concientisa e muchanan, hobenan y mayornan di Aruba tocante e resultado di un decision bon of menos bon. Pa loke ta e hobenan, mester pensa di un hoben artista te cu un hoben cu ta biba riba caya.

Pa mas informacion tocante My Life, My Chance por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos website: 131.aw, Instagram: 131aruba, facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.

