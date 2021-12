Di 29 di November pa 2 di December ultimo a tuma lugar e Conferencia, No Mas, No More na Bonaire. E gruponan di trabao di Reino Hulandes No mas, No more y ‘Interlandelijke Taskforce Kinderrechten’ a uni y a organisa hunto e Conferencia aki.

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a ser invita pa comparti conocimiento cu profesionalnan di e otro isla/ pais di Reino Hulandes. E Conferencia por a ser bishita door di profesionalnan di Boniare mes y profesionalnan na e islanan den Reino Hulandes por a sigui e Conferencia online.

Durante e Conferencia a trata diferente best practice ariba e tema di Derecho di Mucha y Violencia Domestico. E participantenan tawata profesionalnan ariba a temanan ariba menciona di e isla/ pais Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustaius y Hulanda.

Durante e Conferencia Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a participa pa medio di su director. Primeramente Telefon pa Hubentud a participa ariba e prome dia na e ‘tafelgesprek’. Durante e ‘tafelgesprek’ a trata e importancia di tin un kindertelefoon. Durante e di tres dia di e Conferencia Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a duna un workshop. E manera di opera di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a wordo comparti durante e workshop.

