Den cuadro di Codigo di Proteccion, Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a ser aserca door di Unicef Nederland pa organisa diferente focusgroup cu hobenan. Unicef Nederland conhuntamente cu Augeo Foundation, Ministerio di Husticia y Asuntonan Social y un grupo di profesionalnan na Aruba ta creando un ‘Toolkit Digital’ unda tur profesional den e sector social, di educacion, husticia y salud por educa nan mes ariba diferente tema tocante maltrato di mucha.

Ya no por papia mas ariba mucha y hoben, pero mester papia cu e mucha y hoben tocante su seguridad. Durante e focus group ta combersa cu hobenan por ehempel tocante educacion na Aruba, maltrato di mucha, impacto di maltrato di mucha pa cu desaroyo y bienestar di mucha y hoben y con e mucha y hoben ta sinti nan mes sigur.

Un total di 16 hoben ta participando den dos focus group cu lo tuma lugar durante 4 diasabra. Pa zorg pa tin un representacion husto y diverso a aserca diferente organisacion den nos comunidad. Aki por pensa ariba organisacionan di personanan di diferente origen, organisacionan di iglesia, scolnan, organisacionan caminda hoben ta participando etc.

E honenan participando ta entusiasma pa contribui na seguridad di nan mes, seguridad di otro hobenan y muchanan na Aruba. Durante e prome sesion e hobenan a siña conoce otro mihor. Durante sesion dos y tres nan lo elabora ariba diferente tema di maltrato di mucha y seguridad di mucha. Na final durante sesion cuatro nan ricibi un presentacion di di e producto final.

Pa mas informacion tocante Focus group, Tools por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos website: 131.aw, facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected].com of telefon 5886138.