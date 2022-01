Un di e conductanan negativo cu pa varios aña ta presente bao di nos muchanan y hobenan na Aruba ta termento. Termento ta violencia. Termento ta violencia cu ta sosode ora un persona ta haci uso di su poder inhustamente y ta keda ripiti esaki pa haci otro persona daño. Termento por tuma lugar fisico, verbal, emocional of online. Literatura y experiencia ta mustra nos cu termento ta haci hopi daño na e persona cu ta experiencia esaki. Hopi biaha un mucha no tin ni gana di bai scol pa evita cu e ta experiencia termento. Experiencia ta mustra nos cu termento sa trece e pensamento pa corta curpa y gana di pone fin na bida serka e mucha/ hoben cu ta experiencia termento. Na 2012 Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a laga haci un estudio na Aruba tocante e comportacion di termento na scolnan. E tempo ey Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a ricibi sosten for di Oficina Central di Estadistica pa por a haci e estudio aki. E resultado di e estudio a mustra e tempo ey cu tawata necesario pa bin cu un proyecto tocante termento, pa asina reduci e comportacion di termento bao di nos muchanan y hobenan.

Esey a pone cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a crea y cuminsa cu implementacion di e proyecto: Prevencion di Termento na Scol. Despues di e fase piloto, Oficina Central di Estadistica a midi e efectividad di e proyecto. Resultado tawata cu e proyecto ta efectivo. Despues di esaki Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a cuminsa duna training na scolnan tocante termento, implementacion di e proyecto, yuda e scolnan crea un protocol contra termento y a facilita materialnan di e proyecto na e scolnan. Scolnan preparatorio, basico, special y secundario a ricibi e training aki. Actualmente tin 34 scol na Aruba cu ya caba a ricibi e training tocante Prevencion di Termento na Scol. De e añanan benidero Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba lo sigui duna e training aki specialmente na scolnan preparatorio y asina stimula un bon comportacion for di chikito.

