For di aña 2024 F.S.P.P.A a cuminsa organisa curso pa profecionalnan, mirando e necesidad pa bin cu expertonan riba e area di discapacidad intelectual leve. Den February 2025 a cuminsa organisa y a logra cera acuerdo cu e pretigioso Prof. Dr. Xavier Moonen Profesor Universitario y Investigador Hulandes cu mas di 40 aña di experiencia riba e tema di Discapacidad intelectual. Ta un profesor specialisa den desaroyo di conosemento pa personanan cu discapacidad intelectual na Universidad di Amsterdam, y docente specialisa den inclusion di personanan cu discapacidad intelectual na Zuyd University of Applied Sciences Heerlen. Prof. Dr. Moonen a realisa diferente proyecto di investigacion y a skirbi varios buki, manual y test algun di nan cu e prestigioso editorial Hogrefe. Prof. Dr. Moonen tabata Presidente di Hunta Consultatibo di Centro Nacional di Conocemento (Landelijk kenniscentrum LVB). Tambe el a fasilita curso na diferente universidad y institucion manera: Rino Group Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie etc…

Na yegada Prof. Dr. Xavier Moonen a reuni cu team profecional y directiva di F.S.P.P.A dunando un vista amplio di e necesidad cu tin den nos isla, tambe a organisa bishita na diferente instancia pa asina por tin un vista mas aplio di e servicio y actividad cu algun organisacion ta ofrece na Aruba, a bishita Scol Paso pa Futuro, Departamento di Asunto Social DAS, Scol Caiquetio, Sonrisa, Trampolin pa trabou y Stichting Hunto.

A nicia e curso pa 37 profecional di, Scol Paso pa Futuro, Scol Caiquetio, SPO, EPB, IPA, DPS, Wit Gele Kruis, Departamento di Asunto Social DAS, Stichting Hunto, HOH, Bureau Sostenemi, MdC, SKOA, Vives University y F.S.P.P.A. Unda a amplia riba temanan manera, origen y posibel causa y clasificacion di discapacidad intelectual leve, investigacionan reciente y tecnicanan di diagnostico e intervension trempan, con pa comunica cu famia den un forma efectivo, inclusion na scol y tabou y factornan di ambiental di riesgo, tecnologia y discapacidad intelectual leve, cuido di salud mental, dinamica familiar, social entre otro. Prof. Dr. Xavier Moonen a pone hopi enfasis riba e trabou hunto entre organisacion, capacitacion profecional, como tambe e importancia cu mayornan tin den e intervencion di nan yui. Despues a sigui cu e curso pa 20 mayornan unda a empodera mayornan cu algun tema y investigacionan reciente haci, tambe hiba algun secion unda mayornan mes tabata haci pregunta y Prof. Dr. Xavier tabata duna respuesta riba nan duda. Fundacion Siñami Paso pa Paso por a mira atras un activadad exitoso cu a cumpli cu tur e meta, pa traha hunto, capacita profecionalnan, concientisa comunidad y empodera mayornan. Den 2026 lo bay bin cu e segundo edicion di e Postgraduate Course Open your eyes for (Mild) Intellectual Disabilities (M)ID (LVB). Un pabien na tur persona cu a participa den e curso aki y Un danki special na e facilitador y sponser cu a haci e curso aki posibel.