Cu gradicimento y orguyo Fundacion Sea Bunita Sea Bo Mes ta publica su prome edicion di Revista “Sea Bunita Sea Bo Mes”.

E edicion aki ta concentra ariba e bida cu no tabata y ni lo ta facil tampoco di algun mayor cu nan yiu special.

Edicion aki di Sea Bunita Sea Bo Mes ta ilustra sacrificio, dedicacion y amor di mayornan cu nan yiu special y cu ta desea di logra pa nan yiu wordo inclui den nos sociedad.

Mas aleeu den e edicion aki tambe por lesa con Fundacion Muchila Creativo a cuminsa un “school avansa pa nos hobennan special” cu ta cai den bashi despues di caba

6de klas for di un school basico special cu nan 16 aña. Tambe por lesa ariba e prome school di modelahe y baile di “The Chaz Modeling and Talent School” cu a habri nan porta pa nos hendenan special.

Nos kier gradici tur esnan cu di un manera of otro a contribuí pa por realisa e prome edicion di revista Sea Bunita Sea Bo Mes.

