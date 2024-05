Diamars atardi den un conferencia di prensa hopi ameno mr. Daylan Krozendijk conhuntamente cu sra. Joan Danies a informa cu Aruba tin un Scol di Teatro nobo: “Fundacion Scol Teatro Aruba: TRIBI”.

Di unda e idea a nace?

Tribi ta e prome scol di Teatro na y pa Aruba. E idea a nace despues cu Prins Bernard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) a pidi Jeugdtheaterschool Drazans di Curaçao pa haci un sondeo di e situacion di teatro na Aruba. Asina nan a bin cu nan prome proyecto na Aruba cual tawata 20 Hours of Theatre. Eynan Daylan Krozendijk a bin den contacto cu Drazans y a cuminsa un colaboracion unda cu hasta Curaçao a bay cu algun hoben pa participa na e proyecto di Drazans ‘Week Zonder Naam Curaçao 2023’. Y ta na Curaçao e combersacionnan a cuminsa for di un iniciativa di Daylan pa por cuminsa cu un scol di Teatro na Aruba mes y awe cu orguyo nos por introduci na pueblo di Aruba TRIBI.

Ken ta e cara nan di TRIBI?

Daylan Krozendijk ta un hoben profesional cu passion pa Teatro y a studia Docente di teatro na Hogeschool voor de Kunsten Utrecht na Hulanda. Despues di a completa su estudio, el a bin di biaha Aruba unda cu desde 2019 e ta fungiendo como Docente di Drama na Instituto Pedagogico Arubano (IPA) dunando lesnan di drama na e futuro maestronan di scol primario na Aruba.

Joan Danies no ta desconoci den e mundo teatral aki na Aruba. Joan ta 2e graads CKV-docent cu specialisacion den teatro. Desde 2008 e ta trahando na EPI como CKV-docent dunando les den tur disciplina di Arte, pero cu un enfasis y afinidad special pa teatro. Apesar di esey Joan tin un trayectoria largo den e mundo di teatro y cu diferente reconocemento pa su aporte na cultura.

Prome salida di TRIBI

E meta principal ta pa e hoben por desaroya su mes riba e disciplina aki. Den e disciplina di teatro e hoben ta siña expresa su mes y esaki ta algo hopi importante no solamente como artista pero sigur tambe como individuo. Pa cuminsa cu esaki nos ta cuminsa cu TRIBI su prome proyecto: The Theatre Warm Up. E proyecto aki ta pa mucha 9 pa 12 aña y hobennan entre 13 cu 18 aña cu ta curioso pa explora e mundo teatral. Den un total di 9 les cu lo tuma lugar tur diasabra cuminsando 18 di mei e alumnonan lo sera conoci cu diferente tecnica di actuacion. Pensa riba uzo di bos, uzo di curpa, tecnica di lus, diferente formanan di teatro manera comedia, tragedia, teatro absurdo y mas.

Pa culmina e serie di lesnan aki e studiantenan hunto lo traha riba un presentacion final pa presenta dia 6 di juni anochi. Si bo conoce un mucha of hoben cu ta interesa den explora e mundo di teatro, comparti e informacion cun’e! E participacion tin un costo di 150 florin pa participante y lo tuma lugar na Cueba di Mascaruba na Dominicanessenstraat 12. Pa mas informacion por haya nan riba Facebook y Instagram bou TRIBI Aruba of por manda un mail na [email protected] A finalisa bisando: “Nos ta invita tur mucha y hoben pa TRIBI di join nos warm up, TRIBI di explora bo talento, TRIBI di comparti bo creatividad!”.