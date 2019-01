Fundacion Respeta MI cu su tema e aña aki negligencia

Fundacion Respeta Mi pa 27 aña caba ta contribui na e prevencion di abuso y negligencia di mucha door di brinda e comunidad general di Aruba cu informacion tocante abuso y negligencia di mucha y con pa preveni esaki. Fundacion Respeta Mi kier conscientisa e comunidad di Aruba y esaki nos ta haci door di brinda informacion.

Desde augustus 2018 Fundacion Respeta Mi tin un team nobo. Awe Celina Oduber, voorzitter di Fundacion Respeta Mi tabata presente pa representa e directiva di nos fundacion. Tambe tabata presente Micheline Mathurin, nos bureaumedewerker y Jeanmiree van der Werf cual ta nos preventiemedewerker.

Tur aña Fundacion Respeta Mi ta enfoca ariba un tema diferente. E aña aki nos tema lo ta: negligencia. Imagina un mucha a bin scol un dia y bo ripara cu e mucha no tin pan pa come ora di pauze. Esaki ta negligencia? No necesariamente, un mucha ta wordo neglisha ora cu e ta wordo nenga na un manera sistematico di: nutricion, cariño, amor, seguridad, atencion, etc. E ta forma parti di su patronchi pa wordo nenga cosnan cu e tin mester p’e desaroya den un ambiente safe y amoroso. Hopi biaha ora nos pensa ariba abuso di mucha nos ta pensa ariba abuso sexual y abuso fisico, pero tin biaha nos ta lubida ariba otro formanan di abuso cu porta ta menos visibel. Negligencia no tur ora ta visibel, pero si e por marca un mucha pa bida!

Fundacion Respeta Mi kier informa Aruba den 2019 di negligencia fisico, medico y emocional. Negligencia hopi biaha ta wordo defini como e fayo di un mayor of otro persona cu ta encarga di un mucha pa provee cuminda, paña, un dak ariba cabes, cuido medico, supervision; di cual e mucha su salud, bienestar, seguridad ta core risico.

Fundacion Respeta Mi kier pone un luz ariba e tema di negligencia di mucha, como cu e problematica aki ta pasa diariamente na Aruba y e merece di haya mas atencion.

Tin ora nos ta pensa cu negligencia ta un forma di abuso menos serio. Apesar cu e consecuencianan di negligencia di mucha ta menos visibel ariba termino corto, varios investigacion ta indica cu negligencia por tin consecuencia a lo largo plazo. E consecuencianan aki por presenta ariba e salud general di un persona cu a wordo neglisha den su infancia, incluyendo salud mental, pero tambe abuso di substancia manera alcohol y droga (Nemeroff, 2016).

Durante aña 2019 Fundacion Respeta Mi tin como meta pa bishita diferente scolnan, entre otro scolnan preparatorio, basico y secundario. Ora ta papia di prevencion ta di suma importancia pa cuminsa mas trempan posibel, es decir prome cu e problema pasa. Pa medio di e bishitanan aki Fundacion Respeta Mi kier haci nos muchanan y hobennan mas resistente pa enfrenta obstaculonan, incluyendo experiencianan negativo den nan infancia.

Fundacion Respeta Mi tambe lo enfoca ariba adultonan, manera mayornan, cuidadornan, educadornan, profesionalnan cu ta traha cu muchanan y cu ta traha ariba e area social, etc. Fundacion Respeta Mi ta un organisacion inclusivo, esaki kiermeen cu nos ta brinda informacion tocante abuso y negligencia di mucha na tur persona y instancia cu mester di esaki. E aña aki Fundacion Respeta Mi kier ta mas “outreachend”, esaki kiermeen cu nos mes lo aserca personanan, instancianan y mas cu claro nos muchanan. Esaki nos lo haci literalmente. Pronto nos lo cuminsa cu nos mesun boletin di noticia, cu lo wordo manda pa profesionalnan cu ta traha cu muchanan, directamente y indirectamente. Nos ta conseha tur hende pa keda pendiente di nos pagina di Facebook caminda cu semanalmente nos ta pone informacion valioso. Tambe keda pendiente di charlanan publico y di campañanan cu nos lo lansa pa conscientisa e comunidad di Aruba mas tocante e tema negligencia.

