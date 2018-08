Fundacion Rancho lo carga gasto di entiero di ‘Ski’

E caso di fayecimento di Ski ta algo lamentabel, y famia a boga pa Fundacion Rancho hunga un rol den su entiero.

Fundacion Rancho a anuncia cu nan lo abay atende e caso aki un poco diferente. Si e fundacion ta en espera di e famia. Varios ta e casonan di adicto ambulantenan cu tin hopi den bario, tin custumber y contacto cun’e, pero no tin e informacion di e dolor cu e famia ta biba cun’e. Hopi biaha ta perde na bista cu cada un di e personanan aki tin un famia, cu tin curason pe.

Sr. Clifford Rosa, di e Fundacion Rancho, tabata conoce Ski como un persona cu si e por a bay representa Aruba den ciclismo, e ta un di e poco hendenan cu tin mas km cori den bario of riba Aruba. Pa famia tambe ta algo doloroso, y sigur pa su yiu homber, cu tabata presente na e sitio aki. Pero pregunta ta keda con pa sostene e hoben aki, pa yud’e carga e gastonan di entiero.

P’esey desde diaranson padilanti, Fundacion Rancho ta pone nan mes disponibel pa duna un honor na Ski, cu tin su gastonan cun’e y ta pidi comunidad pa yuda nan carga e gastonan aki. Pa esaki, Fundacion Rancho ta bay ta e porta, pa trece e storia dilanti. Cualkier contribuicion, pa con minimo, lo yuda cubri e gastonan di entierro.

Esaki ta un proyecto di emergencia di Fundacion Rancho, un proyecto cu nan ta desea di haya sosten di diferente departamentonan y instancianan aki na Aruba, pa despues nan por brainstorm pa atende e problematica social cu ta biba den area di Rancho y na Aruba completo.

Hopi biaha, Fundacion Rancho y Adopt an Addict a purba di yuda Ski, pero esaki no a logra. Sr. Roza a splice cu e problema aki ta un problema structura. Pero como un comunidad chikito y uni, mester por logra cambionan cu no ta facil pero necesario. E caso aki ta un caso poco fastioso y diferente ‘file’. Pero door cu no ta comparti file y informacion cu otro, cosnan ta keda pasa. Hopi ta bisa cu Aruba ta un isla chikito, pero segun Sr. Roza, pero mester siña nabega.

E curpa actualmente den beslag pa autopsia, y ainda no tin fecha pa dera ainda. No sa cuanto tempo e curpa lo keda den beslag, tin diferente direccion cu e caso aki por bay. Pero Sr. roza ta di opinion cu spera cu den compartimento di informacion, lo por duna informacion cu por yuda pa dirigi e barco aki, na honor di Ski.

Fundacion Rancho su banco ta CMB, nr. 63898408, y tambe ta acuenta cu Fundacion Rancho ta traha a base di boluntario. Nan no ta haya niun subsidio structura di niun instancia.

Loke si nan ta pasa, cu si nan kier pasa un suma, via electronico, pone un motibo ya cu por registra pa ki motibo ta uza bo fondonan. Ta haci tambe un yamada na clubnan di BMX y motorcross, mirando cu tin e idea pa e hobennan cu ta nos futuro den BMX, pa uni mirando cu kier duna Ski un honor pa ta un ciclista cu a causa furor.

Hopi biaha e makinaria no ta yega na concretista algo na e problematica aki. Na mesa kier yega na un solucion ora ta na mesa y kier atencion pa herencia cultura di Aruba. Te asina leu, declaracionnan di Fundacion Rancho.

