Fundacion Rancho cu charla educativo riba Dia Internacional di Museo

Dia 18 di mei, cu ta Dia Internacional di Museo, Fundacion Rancho lo tene un charla conversatorio pa mira tur locual Rancho tin y wak con por mira esaki den contexto di un museo. Sr. Clifford Rosa, presidente di Fundacion Rancho ta splica.

Fundacion Rancho ta gradici Museo Arkeologico pa duna e oportunidad pa haci uzo di e luga unda cu tambe tin e fruteria cu sigur ta hopi conoci caba y ta bay bolbe habri e porta pa duna informacion na publico interesa den herencia di Aruba.

E charla lo ta ta por nada, y lo wordo celebra dia 18 di Mei pa 6 or pm y ta inivta tur pueblo di Aruba y na e rancheronan Tambe lo papia di e hanchinan den Rancho y pa ultimo ta bay duna e contexto di e forno di calki cu tambe ta protehi unda por mira cu tin caba dos monumento protegi, banda di otro edificionan protehi, ya asina por papia di un museo den aire libre.

Ta bay tin como invitado special na Sr. Ciro Abath ken ta bay papia di su infancia den Rancho y banda di e tanki di awa y tambe ta bay tin Sr. Jerry Franca cu ta bay papia di e hanchinan y finalmente Sr. Clifford Rosa lo papia tocante e forno di kalki y su importancia na Aruba. Por bishita e Facebook page pa haya tur e informacion. Mirando e fecha aki cu ta hopi importante ta bin cu un sistema aki cu ta yama hyproconnectic museum new approaches, new publics.

Tambe kier invita na e comunidad tambe na e walking cu ta tuma luga dia 19 mainta cu prijs special di 10 fls pa persona unda ta haya un caminata den Rncho pa por yega den contacto cu e forno di calki, e hamchinan y e tanki awa cu promoviendo pa duna un balor agrega como museo den aire libre, segun Sr. Clifford Rosa, presidente di Fundacion Rancho.

