Fundacion Rancho awo ta conta cu su mesun biblioteca

Fundacion Rancho ta bezig cu varios proyecto y un di e proyectonan aki ta Biblioteca Rancho. Y esaki su funcion su palabra mes ta bisa esey. E ta un biblioteca, busca buki. A haci e parti di literatura mas facil, pa tin’e den bario.

Sr. Clifford Rosa di Fundacion Rancho a bisa cu e fundacion tin un bon cooperacion cu biblioteca di Aruba. Y asina e lo conecta su mes via su netwerk cu Biblioteca Nacional. Ta asina ey, cu si tin hende den bario cu kier buki, via internet of via computer, ta bay y haya sa con pa yega na e buki.

Na e biblioteca di Rancho, tin un bon variedad y esaki ta danki tambe na UNOCA pa yudanan cu buki na e biblioteca. Asina nan ta habri cu’n variedad di buki y buki na papiamento. Rancho ta un bario multilingual. Y awo nan tin un oportunidad di bin y lesa bukinan na papiamento. Asina nan ta mehora nan papiamento. Asina ta yuda e hendenan den bario papia miho papiamento.

Pa Fudnacion Rancho, pa nan a uza e criteria di biblioteca nan mester a traha un sistema pa nan por y tin cu eigenlijk fia e buki. Dus e hendenan por bin fia e buki. No ta papia ainda di miembresia pero si di un sistema cu ta registra pa asina e persona por huur e buki pa un siman p.e. y despues trece bek.

Esaki ta yuda e fundacion pa recauda fondo pa e fundacion. Y asina ta traha ariba e Fondo di Desaroyo Rancho, y pa paga nan gastonan. E biblioteca tabata un proyecto cu nan a warda pa hopi tempo, pero pa falta di espacio nan no a traha ariba esaki. Pero awo cu nan tin e espacio disponibel, nan a dicidi di bin cu e proyecto ‘Biblioteca Rancho’.

