Fundacion Proteccion di Area Seroe Cristal ta un hecho

Mirando e desaroyonan cu tin rond di e area di Seroe Cristal, y mirando cu famianan cu ta biba den vecindario no ta haya oido di parti di e autoridadnan conceri, a dicidi di lanta un fundacion pa proteccion di e area di Seroe Cristal. Sra. Hilde Rodriquez- Taekema, vocero di e Fundacion, ta splica mas ariba e ultimo desaroyonan den e area di Seroe Cristal.

A haya ta necesario pa manda un comunicado di prensa, pa exigi pa gobierno haci un control conforme leynan cu ta existi y pa tuma medida si nan constata cu tin violacion di ley. Awo cu tin un gobierno nobo, ministernan nobo, y Sra. Hilde Rodriquez- Taekema, vocero di e fundacion a bisa cu e ministernan ta wordo bombardia cu asuntonan nobo. Tur hende kier nan atencion. E fundacion ta wordo manda di tur dos banda. E ambtenaarij ta keda mescos. Nan ta suppose di duna guia na ambtenaar y minister pa zet uit e beleidslijnnan. Pero si niun hende no ta move, tur cos ta mescos.

E conseho cu nan a ricibi cu nan por bay cu polis pa wak kico falta. Pero e como civil, ciudadano, no kier bay busca pleito cu e bisiña cu ta haci trabao cu e no mag. Tin un departamento, tin diferente ministerio y nan tin cu funciona como controlador y nan tin cu tuma medida si algo no ta klop y e no ta cuadra cu ley.

Sra. Hilde Rodriquez- Taekema a bisa cu ta purba na salba e area pa futuro. Nan no ta bay permiti cu algun hende cu algun permiso por daña e situacion pa e eranan cu ta bay bin. Ta trata di compania cu a wordo estableci local, pero no sa ken ta nan tras. E fundacion ta spera cu e minister Oduber y Minister Lampe, responsabel pa Medio Ambiente y Desaroyo Sostenibel, pa bin cu un plan pa evita eigenlijk e desaroyo asina.

Si nan a coba, por yena bek, pero si a traha fundeshi y bay Corte, aunke tin permiso, e por stop e toch. Si el a wordo traha ilegal, e por wordo basha abao. Diferente expertonan tanto na Aruba como pafo di Aruba, pa yuda naturalesa of por bin cu un plan sostenibel. Tin diferente plan, pero no kier pensa ariba dje.

Sr. Greg Peterson di Aruba Birdlife Conservation, tambe ta apoya e fundacion aki. E ta yudanan cu conseho, el a yudanan pa saca e prome potretnan cu su drone. Tin material suficiente pa mustra cualkier persona cu no kier bay ayatras, pa mustra nan con e situacion ta. Mientras tanto, a desaroya diferente edificio cu bunita nomber ariba dje. Y ainda DOW ta bisa cu no por traha nada sin un bouwvergunning, pero e edificio t’ey, y nunca a controla. Awendia cu Google Earth por wak di leu, kico a wordo haci. Pero wowonan ta keda cera pe, segun Sra. Hilde Rodriquez- Taekema.