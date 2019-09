Fundacion Prostaat Aruba ta lanza campaña di conscientizacion contra malesa di Cancer di Prostaat

Fundacion Prostaat Aruba ta lanza su campaña nacional y su presidente, Sr. Jurgen Benschoop ta mustra cu hopi hende no ta na altura cu Cancer di Prostaat ta den e top tres tipo di Cancer na Aruba. Cancer di cuero y Cancer di Pecho, Cancer di Prostaat ta un cancer hopi comun bao di hende homber pero manera tur hende sa, Cancer di Prostaat e topico aki ta un taboo ainda na Aruba. Hopi hende no sa cu riba un average di 40 caso nobo pa aña ta wordo constata na Aruba. Mundialmente 1 den 9 hende homber ta haya Cancer di Prostaat, pero hopi hende no sa cu bo por sobrevivi esaki. Loke mester haci ta semper constata esaki tempran. Anto un di e metanan di e fundacion aki ta juist pa papia y conscientiza comunidad di Aruba cu Cancer di Prostaat por wordo cura basta e wordo diagnostica tempran. “Ami mes a perde mi tata na un edad relativamente jong dor di Cancer di Prostaat y awe mi ta den e fundacion pa conscientiza nos comunidad pa haci bo test di sanger tempran pa por garantiza un comunidad sostenibel”, Sr. Benschop a declara. E presidente di Fundacion Prostaat Aruba tambe tabata kier pa su tata a lanta wak su nietonan bira grandi y hunga cu nan pero esaki no ta e caso. Pues si tur hende haci nan testnan tempran p’asina diagnostica e malesa aki tempran, e chens pa sobrevivi ta hopi mas grandi. E fundacion a wordo lanta na aña 2012 dor di Sr. Rudy Rodriguez (qepd) y kende mes a fayece di Cancer di Prostaat y su lema semper tabata; “Ami tabata laat, wak pa abo no ta laat!”. E miembronan di fundacion ta reuni un biaha pa luna caminda ta juda vooral e hende homber den comunidad cu informacion y ta duna presentacionnan tambe na varios companianan caminda kier conscientiza no solamente e hende homber sino tambe e hende muhe, e partner pa nan pusha nan ser keri pa haci e test di sanger. E campaña cu Fundacion Prostaat Aruba kier lanza awe ta juist pa informa kico Cancer di Prostaat ta y con bo por test pe pa garantiza un comunidad sostenibel pa Aruba.

Comments

comments