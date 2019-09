Fundacion Prostaat Aruba kier juda conscientiza comunidad riba Cancer di Prostaat

Jurgen Benschop, presidente di Fundacion Prostaat Aruba, kier a gradici den un prome instante tur e patrocinadonan cu ta juda pa cu nan campaña y tambe ta juda pa traha flyers pa parti esakinan na tur e ofinanan di dokternan di cas rond Aruba y pone nan tambe na tur caminda strategico p’asina e comunidad por mira y lesa esakinan pa nan bira mas consciente di e situacion aki. Tambe kier a gradici tur miembro di e fundacion y tambe e partnernan y sigur tambe e actornan di e campaña aki cu a duna nan tempo liber pa juda forma parti di algo asina importante esta di juda conscientiza nos comunidad. Tambe Sr. Benschop a duna di conoce cu nan a logra jega na un palabracion importante cu Laboratorio Familiar cu pa e temporada di e campaña aki cu ta core te cu November, nan lo haci e testnan aki pa e suma di 25 Florin. Pues cualkier hende homber cu ta interesa pa haci e test di prostaat, cu ta e test di sanger, nan por bai laboratorio familiar y haci e test aki pa e suma di 25 Florin. Pues no mester warda te ora cu e persona sinti algo pa core bai haci test. “Si bo jega na e edad cu bo ta sinti cu bo kier cuminsa haci test, cuminsa na e test di sanger. Si detecta cu tin algo mas leu e ora bo lo wordo verweezen na un uroloog, anto esaki e ora lo sigui cu testnan mas avanza p’asina detecta kico cada hende tin. Pasobra cada hende su caso riba su mes ta diferente”, asina presidente di Fundacion Prostaat Aruba, a declara. No t’asina cu un persona su prostaat ta hincha of e PSH ta halto kiermen cu bo tin Cancer, sino e por ta tambe cu e ta infecta y tambe cu tin algo otro y akinan ta caminda e dokter di cas hunto cu Uroloog ta haci tratamentonan mas leu. Pues e parti importante ta pa e persona haya sa na tempo kico e tin. Sr. Benschop a sigui bisa cu mayoria di hende cu ta fayece di esaki, no ta fayece dor di e Cancer di Prostaat, nan ta fayece dor di “uitzaaing” na otro partinan di nan curpa cu tin rond di e prostaat. Y esaki e ora ta causa cu e persona ta fayece di algo otro cu den e caso aki ta un sintoma di e Cancer di Prostaat. Pues si logra detecta esaki na tempo prome cu e “sprijd uit” sali for di e prostaat, e por wordo trata y e por wordo cura caminda tin hopi ehempelnan di mesun miembronan di e fundacion cu tin añanan a keda diagnostica y cu te awe nan ta ok y ni un dia nan a sinti dolor. Di prome dia cu a keda constata te ora cu nan a haci operacion te na biba un bida familiar despues, sin haya un dia dolor.

