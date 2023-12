Comunidad di Aruba ta invita pa bin y sostene e nos artistanan local y tambe ta invita mayor, lider di banda pa corda no lubida pa inscribi e hobennan cu por sosode te cu dia 22 di december, p’asina por publica e lista di cantante pa loke ta dialuna 22 y pa despues finalmente e festival tuma luga dia 28 di december. Link di inscripcion ta riba nan pagina di Facebook y pa ayudo riba esaki por yama 5608211 si tin algun dificultad pa yena e formulario di inscripcion.

STICHTING ARUGALDO

Luigi Rasmijn di Stichting Arugaldo a comenta cu ta un honor pa forma parti di e festivalnan di Dande.

Dia 29 di december na Rotonde di Paradera, lo bay tin e evento cu a yama Paradera Aki Tambe Pa bo. E ta simplemente nos musica, nos cultura presenta bao di e Kwihinan banda di e Rotonde di Paradera. Esaki a cuminsa na 2018. Na 2019 a bay bao di e Kwihi. E festival a cuminsa como un try-out. E festival riba su mes ta uno grandi. Paradera riba su mes ta yena cu musico y banda musical. Varios Rey y Rey di Reynan di Dande ta bin di Paradera. A invita musico, cantante, agrupacion pa forma parti di e evento aki. E ta un sosten na nos Dande. Dande ta di nos y tin cu sigui promove pa bay mas leu. E mester sigui bay. Despues di Pasco tin un otro fiesta, cual t’e musica tipico. Esaki ta pa habrie e fiesta pa aña nobo, cual ta e cultura di Aruba.

Asina ta dia 29 di december, cuminsando pa 5:00 pm, e fiesta lo caba pa 10:00 pm cu varios agrupacion musical. Tin entre otro Alma folklorico, Zonido di Antaño, Un Brindis, lo tin Steel pan di Joe Hirroms, lo bay tin tambe e parti mas acustico esta Sodo y Cuerde. Logicamente e caha di orgel no por keda afo. E ta forma parti di nos cultural.

Tambe ta invita un y tur cu por canta of no, toca of no, pa bin bao palo banda di e rotonde di Paradera dia 29 di december.

Despues cu caba 10:00 pm lo bay Festival di Dande na Club Caiquetio. Tur musico lo para nan auto na Club Caiquetio, bay bao palo y toca y despues bolbe pa bay club. Festival di Dande mes lo ta den su di 51 edicion. Fundacion Cultural di festivalnan folklorico ta esun encarga cu e festival di adulto, conoci den pueblo como e Festival di Harry, lo tuma luga den Club Caiquetio pa 8:00pm. Inscripcion ta habri for di dia prome di december y esaki lo ta cerando dia 20 di december.

Ta premira cu lo bira un evento grandi combina cu e festival banda di Rotonde. Ta un festival grandi cu lo tuma luga dia 29 di december. Aña ta cabando y e ambiente lo ta den Paradera. E categoria cu lo tin lo ta e categoria di Dande, tambe tin e categoria Tipico y tambe propio composicion. Ta tres categoria cu lo tuma luga durante di e festival di dande categoria adulto.

Esaki lo ta un tremendo festival, un festival legendario cu defunto Harry Croes a sa di laga crece te unda e ta awe y sigur cu lo sigui cu su legado pa loke ta Festival di Dande edicion 51. Dia 20 lo ta e dia pa por inscribi. Keto bay tin chens. Si bo kier participa na e Festival di Dande, bo tin e chens pa inscribi online. Esaki lo ta riba pagina di Fundacion Cultural di Festivalnan Folklorico tambe por yama 7337879 of 5859228.