Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) ta un organisacion no-gubernamental (NGO) pa conservacion di naturalesa cu a wordo apunta formalmente pa Gobierno di Aruba pa e maneho di diferente area natural protegi, tanto riba tera cu den lama. FPNA tin e responsabilidad pa protega e balornan natural – e.o. e biodiversidad, ecologia y e recursonan natural – y caminda ta necesario tambe restaura esaki, na beneficio di naturalesa y e ser humano, pa e generacion presente y di futuro. Pa cumpli cu e obhetivonan aki di mihor manera posibel, FPNA primeramente a tuma contacto directo cu gobierno y despues via un carta habri [anexo] riba e participacion y intercambio di informacion na tempo riba proyectonan y actividadnan di desaroyo cu ta directamente banda of den bisindario di e areanan di maneho di FPNA.

E Fundacion a tuma nota cu den e ultimo añanan tin un crecemento di proyectonan di construccion of actividadnan cu ta tuma lugar den, na banda of den bisindario di e areanan natural protegi, cu tin un impacto riba e habitat, flora y fauna den esakinan. Ta importante pa tene na cuenta cu e areanan natural protegi no ta un ‘parke’ cera, caminda cu naturalesa ta mantene su mes eternamente na e limite di e areanan sin ningun intercambio cu e resto di mundo. E areanan natural protegi ta simpelmente mucho chikito pa esaki y hopi especienan tin e tendencia di move libermente riba henter e isla. E limite di e areanan ta mucho chikito tambe pa preveni tur e impactonan di drenta den e area. Mester pensa riba p.e. e polucion di lus, aire, tera, y awa of e impactonan di zonido banda di e area natural protegi cu por tin un impacto riba e salud di naturalesa y tambe mata, bestianan y otro organismonan cu ta biba den e areanan natural protegi.

Debi cu FPNA no ta wordo inclui na tempo of totalmente laga afo den proyecto of actividadnan y mayoria biaha ta wordo poni na altura via prensa – ora cu un proyecto ya a cuminsa – lo cual ta pasando, e Fundacion ta haya su mes obliga di zona e alarma pa ainda por exigi y implementa algun regulacionan pa mitiga e impacto cu e pensamento di evita of reduci esaki riba e area natural protegi y e flora y fauna cu ta biba den areanan aki. Esaki por wordo conclui tambe for di e casonan cu FPNA a entama recientemente pa e.o. exigi un ‘Evironmental Impact Assessment’ (EIA) completo y un proceso participativo di comunidad caminda cu mester involucra tur partido cu tin un interes y relevante enbes di solamente e desoroyador y algun departamento di Gobierno.

Despues di a ricibi e carta habri di FPNA di día 11 di januari, Minister Arends encarga cu entre otro Naturalesa a tuma accion dibiaha y a sigura cu FPNA a wordo inclui como un partido di interes importante den e proyeto di Aruba Ports Authority (APA) pa coba y mantene e canal di waf. E area marino protegi Oranjestad ta ubica na ambos banda di e canal aki y e actividad di cobamento por tin un impacto riba e parti aki di Parke Marino Aruba. Asina aki un investigador di FPNA por a compaña un investigador di Directie Natuur en Milieu durante un estudio bou awa caminda a inventarisa flora y fauna marino huzando un metodo practico. A identifica un especie di pisca protegi y tambe signalnan cu por indica un area di criadero pa un especie importante pa pesca – algo cu FPNA ni DNM a mira antes pa e especie aki. E criadero aki normalmente ta keda protegi y por fungi como ‘overspill’ pa e e resto di nos lamanan, mirando cu e localidad isola den waf ta proteha esaki. Banda di e area di e proyecto di cobamento y mantencion tambe por a indica varios tipo di coral jong, tur ta especianan protegi, y na e momento eynan ainda tabata den un condicion saludabel. Ta importante pa sigui monitor esakinan y si ta necesario traspasanan, pasobra e coralnan aki por ta importante pa nan resiliensa pa e restauracion di nos rifnan di coral degrada. FPNA lo sigi monitor e criadero aki y tambe coralnan pa posibel impacto di cobamento den e area marino protegi banda di esaki.

Pa por a haci e investigacionan bou di awa mester a pospone e proyecto pa algun ora, cual ta algo cu por a wordo evita si a inclui tanto DNM y FPNA mas trempan den e proyecto aki. Ideal lo tabata si a monitor un area mas grandi y tambe na diferente momento, pero pa haci esaki no tabata tin tempo mas. Normalmente pa un proyecto di e grandura aki lo mester haci un ‘Environmental Impact Assessment’ (EIA) completo. Sin embargo, Aruba ainda no a defini un maneho riba esaki. Naturalesa y Medio Ambiente ta wordo tuma na cuenta den e ROP 2019 y ROPV 2021. Pero door cu mayoria biaha ta falta experticio y participacion di partidonan di interes, ainda ta tuma desicionan importante y desaroya proyectonan sin tuma na cuenta e complehidad di naturalesa y medio ambiente. Pa garantisa un futuro sotenibel pa Aruba, e standardnan di conservacion y medio ambiente mester wordo uza como bon practica. Nos no mester re-inventa e wiel, ta existi standardnan, criterianan, y guianan internacional cu lo por wordo aplica pa Aruba tambe. E companianan internacional cu Aruba ta traha cune ta custumbra caba di traha cu esakinan.

Desaroyonan di infrastructura ta wordo considera manera un di e actividadnan mas importante pa e progreso economico di Aruba, aunke esaki ta provoca fragmentacion e naturalesa, e ecologia y paisahe, y e perdida di biodiversidad, cu un disminucion di e rikesa y diversidad di especienan den gran escala. E planificacion y ehecucion di proyectonan di infrastructura no mester wordo mira solamente di e punto di bista economico. Proyectonan y actividadnan mester wordo analisa for di e punto di bista social y ecologico tambe. Solamente ora esaki ta faborabel pa tur tres dimension y den balans nos por papia di un proyecto sostenibel.

Te na momento di publicacion di e articulo aki, FPNA no a ricibi nuin contesta for di Minister di Turismo y Minister encarga cu Desaroyo Teritorial y Infrastructura. Sin embargo, FPNA ainda ta spera di por haya reconosemento y un respuesta positivo for di ambos Minister.

