Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) ta contento di por anuncia cu su Junior Ranger Camp tei atrobe. E Junior Ranger camp ta duna bon bini na muchanan pa pasa nan vakantie di october den un manera activo y educativo. E camp lo tuma lugar for di 3 te cu 7 di october 2022, y lo ta pa muchanan entre 9 y 12 aña di edad cu kier siña mas di Aruba su flora y fauna diverso, ecologia, geologia y historia cultural.

“Nos ta contento di por duna bon bini un biaha mas na nos muchanan pa tuma parti di Fundacion Parke Nacional Aruba su Junior Ranger Camp”, Sietske van der Wal, Conservation Education Manager na Fundacion Parke Nacional Aruba ta comenta. “FPNA ta dedica na e educacion di nos muchanan pa asina siña nan con importante ta pa cuida nos naturalesa. Tur actividad a wordo organisa specialmente pa sigura cu nos muchanan por siña mas di Aruba su flora y fauna diverso – asina reforsando FPNA su compromiso di preservera, proteha y mantene un sistema ecologico cu ta diverso, saludabel y resiliente pa un Aruba mas sostenibel.

E programa di Junior Ranger Camp lo ofrece diferente sorto di actividadnan cu ta inclui caminatanan diario, presentacionnan di Aruba su flora y fauna, aspectonan historico, y geologia. Tambe e programa lo inclui dos anochi di campamento den Parke Nacional Arikok dia 5 y 6 di october. Otro actividadnan ta inclui bishita na Saliña Bubali, Spaans Lagoen, Mangel Halto, y caminata pa Masiduri, Rooi Tambu y Rooi Fluit, workshop di turtuga, workshop di restauracion di Aruba su flora, expedicion pa e cuebanan pa observa e raton di anochi y mucho mas.

Muchanan lo mester wordo baha na sitio entre 7or y 7or y mei di mainta y wordo busca atrobe pa 4or di atardi na Parke Nacional Arikok. Pa mantene e energia durante e dia activo e muchanan lo wordo provee cu un snack mainta, cuminda di merdia y un snack atardi atrobe. Tambe e team lo zorg pa tur mucha keda bon hidrata.

Pa mas informacion y pa registra por fabor click riba e link aki y yena e formulario. E ultimo fecha pa yena of entrega e formulario di inscripcion lo ta dia 25 di september 2022. https://forms.office.com/r/t2FiWDFHbf. Pa cualkier pregunta por tuma contacto libremente via email na [email protected] of WhatsApp +297-5928074