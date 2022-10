Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), hunto cu Post Aruba, ta contento di por comparti cu su di tres comptencia anual di fotografia di naturalesa ta habri pa participacion. E tema di e aña aki ta Aruba su Flor Nativo y FPNA ta invita tur mucha, joben y adulto pa participate y experiencia con maraviyoso y diverso Aruba su biodiversidat di flornan ta. Como parti di FPNA su colaboracion cu Post Aruba, e ganadornan di e competencia lo wak nan potret bira un stampia cu lo wordo usa ora di manda post.

Aruba su biodiversidad di flor ta increibelmente diverso, y cu Aruba su flor nativo central den e competencia di fotografia aki, FPNA su proposito ta pa consientisa y educa comunidad di Aruba con importante e ta pa proteha y conserva Aruba su mata y flornan nativo.

E competencia di fotografia ta habri den cuater categoria y ta sera dia 14 di november 2022.

• Categoria di Mucha: habri pa fotografonan entre 6 y 12 aña ariba dia cu e competencia sera

• Categoria di Joben: habri pa fotografonan entre 13 y 18 aña ariba dia cu e competencia sera

• Categoria di Adulto Amateur: habri pa fotografonan di 18 aña bay ariba riba dia cu e

competencia sera

• Categoria Habri di Adulto: habri pa fotografnan profesional of no profesional ariba 18 aña di

edad ariba dia cu e competencia sera

Pa educa y encurasha fotografonan pa explora y captura Aruba su biodiversidat di flor diverso, FPNA lo ta organisando dos workshop fotografico pa fotografonan jong y amateur cual lo wordo dirigi door di Giancarlo Nunes, Research y Conservation Manager di FPNA, hunto cu pintor, fotografo y specialista den multimedia, Armando Goedgedrag di Artmando Multimedia. E dos workshopnan aki lo tuma lugar ariba dos dia separa pa muchanan y jobennan for participata. E proposito di e workshopnnan aki ta pa duna participantenan mas conocemento di Aruba su flornan nativo y guiansa den sacamento di potret pa asina participantenan por tin mas confiansa pa participata den e competencia di fotografia. Detayesnan pa e workshop ta lo siguiente:

• Fechanan: diasabra, 29 di october 2022 (muchanan entre 6 y 12 aña) y diadomingo, 30 di october 2022 (jobennan entre 12 y 18 aña)

• Lugar: Parke Nacional Arikok, Visitor’s Centre

• Orario: 8:00AM pa 12:00PM

• Actividadnan lo inclui: Conoce Aruba su flornan nativo mihor, guiansa den sacamento di potret,

un caminata den Parke Nacional Arikok pa wak flornan nativo di serca y mucho mas.

Pa mas informacion di e comptencia di fotografia di naturalesa porfabor bishita e website aki. Pa registra pa e workshop, porfabor registra akinan. Porfabor tuma nota cu e ultimo dia pa registra pa e workshop ta 24 di october 2022. Pa mas information please manda un email na [email protected] of jama 585-1234