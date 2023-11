Durante un presentacion na partners y stakeholders di naturalesa, den presencia di Su Altesa Real Princesa Beatrix, Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) a anuncia su plan pa reintroduci e parha extincto “yellow-shouldered” amazon, localmente conoci pa e Lora na Aruba como parti di FPNA su “Species Conservation & Reintroduction Program”.

Trinti-tres (33) Lora, cu a wordo trafica ilegalmente via lama for di paisnan bisiña, a ser poni bou cuido di FPNA, mediante un decreto ministerial como e organisacion legalmente apunta pa conserva e Lora. E esfuerso aki tin como meta pa reintroduci e Lora den e areanan protegi di naturalesa di nos isla, formando un base pa e restauracion di especienan cu a bay extinto y nan funccion ecologico na Aruba.

E Lora (Amazona barbadensis) ta localmente un especie extermina na Aruba for di aña 1947, pero cu un luga significante den e herencia ecologico y cultural di nos isla. E lora, como especie dominante den e famia di parkiet, tin un funcion ecologico importante, particularmente den distribuimento di simia den nos naturalesa, contribuyendo na engrandecimento di nos flora y fauna cu na nan turno, ta sostene un

esencia mas amplio di e bida salvahe. E mision di e proyecto di “Reintroduccion y Conservacion di e Lora”, ta pa establece un populacion cu por sustene nan mes na un nivel nacional. Populacion di e Lora ta existi na areanan isola na Boneiro y Korsou, como tambe na algun partinan nort di Venezuela y islananan di Margarita y La Blanquilla. E Lora a wordo evalua pa ta riba e “IUCN Red List of Threatened Species” na aña 2021. Pa Aruba specificamente, e Lora ta protegi pa ley bou Ordenansa di Naturalesa, Articulo 4, y AB 2017 no. 48.

Menasa Local pa e Lora

E tipo di parha, papagay y parkiet, ta un di e gruponan di parha mas menasa na mundo. Tin hopi menasanan pa e poblacionnan di Lora y mayoria di e menasanan aki ta di origen humano (Birdlife International 2017, Silvius 1991). Estudionan scientifico ta conclui cu e Lora a ser ultimo mira na Aruba rond di 1947. Ta conoci cu e extincion di e Lora ta debi na jaagmento illegal pa bendemento como mascota, y matamento di e lora pa motibo di wordo considera un plaga pa agricultura (Voous 1983). Otro menasa local serio ta e especienan invasivo manera, pushi, boa, y djaka.

Pa Aruba, e reintroduccion di e Lora ta necesario pasobra e ta beneficia ecosistemanan local y ta mehora biodiversidad. Ademas, e esfuersonan di reintroduccion ta ofrece un oportunidad excelente pa educa e comunidad riba e causanan di extincion y e importancia di conservacion di especie. Demostrando e regreso exitoso di parhanan cu antes tabata den captivo of naci den e condicionnan aki, ta un testimonio di e posibilidadnan di conservacion global di e Lora. Pa FPNA e meta ta pa crea un poblacion salvahe di Lora cu por sostene su mes na Aruba, pa futuro

generacionnan. Pa cu esey ta esencial pa mitiga e menasanan pa medio di un plan di reintroduccion, accionnan di conservacion, investigacion, educacion y conscientisacion, envolvimento di comunidad y desaroyo di manehonan pa proteha e Lora.

Durante e ultimo aña, e team di Conservacion di FPNA y su rangernan, cu apoyo di expertonan local, regional y internacional, a traha incansablemente pa completa exitosamente e stapnan necesario prome cu e reintroduccion di e Lora, mientras tambe ta intensifica esfuersonan pa cu conscientisacion y participacion di comunidad di Aruba. FPNA ta dedica pa establece un structura di financiamento duradero pa medio di iniciativanan di adopcion y sponsorship, pa sostene e programa aki. Finalmente, pa e aña 2043, FPNA ta aspira pa mira un poblacionnan prospero di e Lora den henter e isla di Aruba. Fundacion Parke Nacional Aruba ta extende su gratitud na su partnernan local, regional y internacional

pa nan apoyo den tur e esfuersonan pa cu e reintroduccion di e Lora. Ta tuma un comunidad completo pa reintroduci e Lora bek na Aruba y esaki no por a wordo logra sin e apoyo continuo di Dr. Ricardo Gorgoza y su team, Veterinaire Dienst Aruba, CITES Authority, Directie Natuur en Milieu, Departamento di Salubridad Publico, Aruba Birdlife Conservation y voluntarionan, Aruba Airport Authority, Vogelpark AviFauna, Echo Bonaire, World Parrot Trust, Ministerio di Salubridad Publico y un danki special na e Minister di Naturalesa di Aruba, Sr. Ursell Arends, y su team. Acompañando Su Altesa Real, Princesa Beatrix tabata Minister di Naturalesa, Sr. Ursell Arends, ken tabatin e honor di presencia e Loranan prome cu nan liberacion proximo. Den preparacion pa e liberacion di e Loranan, FPNA lo inicia un campaña nacional di conscientisacion cu e meta pa stimula conocimento tocante e importancia di parhanan di Aruba y finalmente transforma e comunidad di Aruba den cuidador di e parahanan aki hunto cu FPNA.