Fundacion Parke Nacional Arikok a cambia su statutonan sin consulta Gobierno

Parke Nacional Arikok (PNA) ta un fundacion cu ta independiente for di Gobierno (pa loke ta su maneho), a pesar cu nan ta ricibi algo mas cu 2.5 miyon florin di subsidio pa aña. Nan tin e tarea specifico pa “beheer” e Parke Nacional Arikok di Pais Aruba, e terenonan aki ta di Pais Auba, y a pone nan den man di un stichting cu originalmente ta lanta pa maneha exclusivamente e Parke aki.

Minister di Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber ta splica: ‘Na januari mi a haya e sorpresa desagradabel cu a pesar cu mi tabata reuniendo na varios ocasion cu directiva y bestuur di PNA, mi no wordo notifica cu cierto momento na december nan a cambia e statutonan. Nan a cambia esakinan den diferente forma cual no a carga aprobacion di Gobierno na e momentonan ey. Pa cual a hasta acudi na Gobernador pa mustra riba e hecho cu no ta aceptabel e forma sin notifica Gobierno cu decisionnan a wordo tuma. PNA Ta eherciendo un trabou den nomber di Gobierno pa proteha casi 20% di nos areanan protegi akinan na Aruba. A sinta cu e bestuur di PNA caminda cu a confrontanan cu e suceso di e cambionan cu a tuma luga cu e statuto sin cu consulta cu esunnan responsabel. A haya comprension cierto momento for di nan y a hiba discusion di cierto cambionan cu a tuma luga cu den mi concepto y den esun di Gobierno, no ta yuda den e implementacion di e maneho cu nan mester hiba pa PNA conforme e motibo cu a apunta nan como e “beheerder” di e terenonan aki.’

Na e momentonan aki a pone concepto di e statutonan pa pone esaki bek mas cerca cu ta posibel na su estado original caminda cu e concentracion di trabounan cu mester tuma luga ta pa maneha PNA. Bureau di Minister hunto cu esunnan cu ta encarga di PNA cu ta esunnan cu a traha riba e cambio y conceptonan, ta trahando riba esaki cu adaptacionnan conforme e tempo moderno cu nos ta aworaki. Pero cu ta keda conserva e curason di e trabou cu e fundacion mester tin pa cuido di Parke.

