Pariba Boxing Club, un fundacion cu no ta gana placa (non-profit ) dedica na empoderando muchanan chikito, nos hubentud y adolescente den e deporte di Boxeo na San Nicolas, ta orguyoso di anuncia su prome evento di boxeo. Un show di boxeo di nivil halto cu peleanan nacional y internacional. E prome evento di boxeo di aña na Aruba.

Dia: 30 di september 2023 di 8pm pa 10pm den YMCA SAN NICOLAS (porta ta habri 7pm).

como fundacion ta dedica na e deporte di Boxeo cu no ta traha directamento pa ganashi (aunke tin gastonan adicional), tur ganashi di E evento ta pa apoya directamente e proyecto comunitario Di Pariba Boxing Club. “Nos meta no ta solamente pa celebra e deporte di boxeo, pero tambe canalisa e pasion y disciplina pa empodera nos hubentud positivamente. Macro dupersoy, fundador di Pariba Boxing Club, ta pidi nos comunidad. “Pa asisti na e evento aki, bo no, ta solamente presencia peleanan emocionante, pero tambe bo ta inverti den futuro di nos comunidad.

Pariba Boxing Club ta yama bon bini na nos medionan di comunicacion, nos publico y e boxing fans pa uni cu nos pa un anochi elektrisante. Pa mas informacion y pa sponsoring di tickets tuma contacto cu: Marco Dupersoy na [email protected] Of Whatsapp 7383556