Fundacion Pa Nos Muchanan ta organisa seminario titula “Mayor ta pa semper”

Fundacion Pa Nos Muchanan organisa un seminario “Mayor ta pa semper, aunke no bou di e mesun dak” den cuadro di luna internacional di famia. Sra. Natasha Gilkes, directora di FPNM ta elabora.

Manera e titulo ta bisa, hasta ora mayornan separa for di otro, e relacion no ta continua, pero e relacion entre mayornan si ta continua, p’esey e titulo. E meta di e seminario aki, ta pa focus ariba tur e caracteristicanan na momento cu mayornan separa of divorcia.

durante e seminario lo tin topiconan sumamente interesante, unda cu lo bay focus ariba diferente etapanan di emocion cu e mayor ta pasa door di dje, na momento cu nan separa of divorcia, kico tur mester tene cuenta cun’e, pero tambe e importancia di reconoce e emocion aki, pa asina brinda e cuido y guia necesario na e yiunan.

Tambe lo toca e diferente etapanan di emocion cu un mucha ta pasa door di dje. Kico tur e ta sinti, cuanto tempo e ta dura pa e custuma cu e situacion nobo. Con ta e miho manera pa e mayornan guia e yiu, mientras cu e yiu ta pasa den e proceso di divorcio of separacion di su mayornan. Durante cu esaki ta tuma luga, tin e proceso legal cu ta forma parti di henter e situacion aki. Por pensa ariba voogdij, ken ta haya e custodia di e muchanan. Kico ta derecho di e tata? Tin hopi pregunta cu ta regarda e topico aki. Na momento cu’n biahe tuma luga, ken ta responsabel, mester pidi permiso, ken mag, mester firma?

Ta temanan importante cu mayornan tin pregunta ariba cu ta bin bek durante e seminario. Ora cu e relacion termina, hopi biaha un di e mayornan of ambos, ta bin cu relacion nobo. Asina ta haya un famia combina, y esaki tameb tin su retonan. cuanto tempo ta tuma pa e mucha custumbra cu e pareha nobo di su mayornan. Hopi biaha e mayornan ta haya pareha nobo, y nan ta pensa cu e yiunan tambe lo gusta e persona nobo. Esey no ta algo cu ta bay dimes. E ta tuma tempo.

tambe ta importante pa menciona, cu divorcio, tin su partinan positivo tambe. Hopi biaha ta haya pas den e cas, trankilidad. Tin menos argumento, menos pleitamento. Nan ta sinti na mes mas trankil, hopi biaha e discusion y pleitamento a termina.

En corto, durante e seminario lo tin hopi mas pa comparti, y pa cual ta invita comunidad di Aruba henter, no solamente mayornan, pero un persona di un forma of otro, ta responsabel pa e mucha. Sea un docente, un leid(st)er na crèche, un tanta, un wela. Tur ta importante.

