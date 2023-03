Grupo 1: After the Bell,Building Bright Beginnins, Centro di Cuido Moises,De kleine Ontdekkers, De pareltjes, E barco di Noah, Eiva Conta Stroia, Faith Day & Night Speelschool, Kerekentenchi, Mijn Schatjes, Pica Piedra Speelschool, Pretty Flower Speelschool, Sina y crece, Stichting Kids Creation, The Cradle Daycare, Villa Gumbs

Recientemente 54 trahador pedagogico di diferente centronan di cuido y guia di mucha a termina e curso di Prome Asistencia/CPR y Siguridad. E curso a wordo organisa pa Fundacion Pa Nos Muchanan y a consisti di dos dia intensivo unda a siña con pa practica Prome Asistencia CPR. E parti di “Prome Asistencia CPR” tabata na encargo di Rode Kruis y mester bisa cu cada Trahador Pedagógico a finalisa parti practico exitosamente y a recibi nan carnet cu lo ta valido pa 2 aῇa.

Riba e di dos dia a ricibi informacion di siguridad paden y pafo di nan Centro di Cuido y Siguridad di baby enfocando riba e aspecto di drumimento. E parti di “Siguridad paden y pafo di bo centro” tabata na encargo di FPNM y “Siguridad di Baby” tabata na encargo di Jeugdgezondheidszorg. Alabes a enfatisa ariba e importancia Siguridad di candela, plan di evacuacion y con pa haci uzo di un brandblusser cu a ser duna pa Brandweer Aruba.

Pa finalisa e curso den su totalidad a recibi un certificado.

Un curso exitoso tras di lomba caminda FPNM ta gradici Brandweer Aruba, Rode Kruis y Jeugdgezondheidszorg pa nan tremendo instruccion y ta felicita cada trahador pedagogico, deseando nan exito den nan trabou cu mucha!

Grupo 2: Brighter Future, Carousel Speelschool , De kleine Rups, Harvard Kids, Little Stars, Little Zoo, YMCA Aruba