Pa clausura e aña Fundacion Pa Nos Muchanan (FPNM) den colaboracion cu Reach Your Goal Foundation (RYG) a organisa e evento Ban conecta caminda cu e workshop titula: Team Building : Aim for Higher a ser duna. E workshop aki a tuma lugar diasabra, 26 di November 2022 na Alhambra Balroom. Cabesantenan di diferente Centro di Cuido di Mucha a presenta pa un dia yena cu informacion y actividadnan practico. Meta principal di e dia aki ta pa reinforsa e cabesantenan cu diferente strategianan pa fortalese e union dentro di nan team. Esaki ta forma un klima di trabou ameno y saludabel cual tin un efecto positivo ‘riba e muchanan cu nan ta cuida diariamente.

E dia a ser parti den dos. Den e prome parti a enfoca riba e importancia di Maneho y pa esaki RYG a duna un presentacion cu informacion y tips cu por incorpora y implementa den e maneho diario di e Centro di Cuido di Mucha. Tambe a haci diferente tareanan cu lo por uza como un herment pa aclaria y preveni diferente malcomprendimento den team.

E topiconan trata ta entre otro, “walk the talk”, “Be pro-active”, “Choose request over complaint”, “Manage your own growth” y Become a “STAR” for your team.

Den e di dos parti a pone enfoke riba bon comunicacion y liderazgo. E parti aki tawata uno hopi activo na unda cabesantenan a participa na diferente weganan y alavez siña traha riba fortalese e laso y trahamento hunto den team.

E workshop a clausura cu un tarea unda cada cabesante mester a resumi e dia door di crea un pintura hunto. Despues cada grupo a haya e oportunidad pa presenta esaki.

Un cabesante di centro di cuido di mucha tin e tarea importante di dirigi, maneha y motiva un team di trahador pa asina hunto carga e responsabilidad di e cuido optimal di nos muchanan den centro. Un trabou cu no ta facil, pero alavez hopi bunita y di hopi importancia, cu e workshop aki henter team di FPNM kier a contribui y motiva tur pa sigui cu e bunita trabou.

FPNM ta aplaudi y gradici cada participante pa nan presencia y energia. Tabata un dia exitoso y ameno, yena cu informacion practico y bon energia!

Un palabra di gradicimento ta bay na RYG pa nan bon coperacion, Papersisters pa nan bunita donacion y Alhambra Balroom pa nan tremendo servicio.