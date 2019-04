Fundacion Pa Nos Muchanan cu tipsnan balioso pa mayornan durante campamento

Manera tur aña, Fundacion Pa Nos Muchanan, luna di april ta conoci pa ta luna di campamento banda di lama.

Durante un encuentro cu prensa, Sra. Felicia Ponson, Pedagosich Medewerker na Fundacion Pa Nos Muchanan, a splica cu ta leuk pa mayornan bay campa cu nan yiunan, pa asina pasa tempo cu nan. Pero e mayornan tin cu tene cuenta cu algun punto, manera proteccion contra di solo, pa cu e muchanan. Siguridad rondi di e luga di campamento, siguridad ora cu e mucha ta banda di lama. E cuero di un mucha ta hopi vulnerabel pa solo y estudio ta mustra cu un mucha cu ta exponi na solo, tin mas chens pa haya cancer di cuero ora cu e bira grandi, p’esey proteccion di solo ta importante.

Un di e tipsnan cu Fudnacion pa Nos muchanan, ta cu si ta bay cu baby, di entre 0-6 luna, no ni pone sunblock ariba dje, pero tap’e completamente for di solo. Bay cu un parasol, of simplemente keda den sombra cu e baby. SI mester bay den solo, bisti’e un petchi of un tshirt di lama, cu manga largo. Hasta zonnebril pa proteha su wowonan contra di e rayonan di solo.

Ora cu e haci 6 luna, e ora estudio ta mustra cu e ora por cuminsa uza sunblock. Pero ainda asina sigui uza sombre y paña cu manga largo.

Na Aruba, no solamente e solo ta hunga un rol, pero tambe e calor. Keda duna e mucha awa, aunke cu e mucha no tin sed regularmente, pa su curpa keda hidrata y asina e no ta haya un zonontsteking, cual tambe mayornan mester keda pendiente pe. Si algo asina pasa, un di e sintomanan ta cu e cabes ta draai. Den caso asina, yama pa ayudo profesional di biaha. Tambe ta hopi importane pa si tin un baby, nunca lag’e ta cana rond cu pamper muha of na santo. Esaki por causa feilamento cerca e baby.

Sra. Ponson a sigui bisa cu pa loke ta siguridad rond di campamento, ta importante pa e mayor ta vigila e yiunan cu nan tin, pasobra cu nan por cana bay udna cu ta, sin cu e mayor sa. Muchanan ta hopi lihe, y den menos di un seconde, e mucha por disparce.

Tipsnan di Fundacion Pa Nos Muchana ta mustra cu e tipsnan aki por share entre famia. Semper pone un hende na e luga di campametno, pa tene bista ariba e muchanan cu ta hunga banda di lama, y den awa.

Un otro tips cu e fundacion ta trece dilanti, ta pa siña e mucha con pa bisa su nomber y su number di telefon. Cu si algo pasa, cu e perde e por bay cerca cualkier hende, e por bisa su nomber, nomber di su mayornan y su number di telefon. Ta hopi importante p.e. pa siña e mucha pa comporta su mes bandi lama, den awa. Na Aruba, e stroom ta hopi fuerte, dus ta importante pa siñanan con pa comporta. Siña e mucha cu no ta pusha otro mucha den awa, cu kisas e otro mucha no por lanta. Hasta si nan ta bisti e flotantenan, ta hopi importante pa tira bista ariba nan, asina mes e stroom por hibanan afo rapidamente.

Semper siña e mucha para cara pa e awa, pasobra cu tin biaha, Aruba ta hayanan olanan hopi grandi. Y si e ta hunga net unda cu e awa ta cuminsa, e ola bin, e ta lomba pa e awa, e ola por bay cu e mucha. Situacionnan asina ta bin di sorpesa y ta miho pa evita pa algo asina pasa.

Pa loke ta alimentacion, Ponson a bisa cu ta importante pa bay cu cuminda, y awa pa e mucha. Pasobra cu ta banda di lama, no tin manera un cushina manera cu tin na cas. Dus, ta importante pa prome cu cushina algo, zorg pa e ta bon y e no ta daña. Esaki por daña full e campamento.

Tambe ta importante pa bay cu cosnan cu ta fresca e mucha, p.e. fruta, cosnan friu, evita di duna e mucha refresco, ya cu esaki tin hopi cafeina y esaki por pone e mucha deshidrata. E ora ta prefera pa duna e muchanan awa.

Pa mas informacion, por subi nan portal www.fpnm.aw of riba nan pagina di Facebook Fundacion Pa Nos Muchanan.

