Durante un entrevista cu Gianaika van der Biezen di Fundacion pa Nos Comunidad a duna di conoce cu nos tin nos box di yudansa na diferente localidad rond Aruba unda e boxnan aki ta pa personanan por yuda contribui unda tur granito ta yuda e por ta pa cuminda, of apoyo sosten.

E parti principal ta pa engrandece, manera ta conoci prijs pa comestibel productonan di come ta halto y nos tin 350 famia cu tin mester yudansa, y tin cu conta cu den cada un cas cu ta consisti 1 pa 2 hende y tin biaha 5 plus persona y abase di con grandi e famia ta bo tin cu duplica esaki. Si mira cada pakete ta den minimal 250 florin pa 1 pa 2 persona y si bay entre 3 pa 4 persona ta 350 florin pa pakete y asina ta sigui cu aumento, y pa luna bo ta sinta riba un suma halto cu mester di yudansa.

Nos tin donacionnan di tur luna foi diferente negoshinan grandi di cu ta bin cu productonan di afo, y of di hendenan particular y hotel cu ta contribui y esaki nos ta pone den dje y loke cu haya extra ta keda agrega y asina por ofrece e clientenan di FPNC nan pakete. Tin companianan cu 1 biaha pa luna of pa aña ta cera un colect di placa y of producto entre coleganan y asina ta trece esakinan na nos fundacion. Hende cu kier yudanan y haci algo di donacion nan ta liber pa Fundacion pa Nos Comunidad y nos ta tuma esaki libremente. Ne momentonan aki nos ta sacando carta

Nos ta par di luna pa fin di aña, ya nos ta sacando e carta di yudansa y nos kier cubri tur e famianan y ta conoci cu pa fin di aña sa bin cliente nobo y sigur nos kier duna tur hende nan pakete di pasco.