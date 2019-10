Fundacion Pa Maneho di Addicion Aruba ta gana su caso contra compania di seguridad

Den Corte di Husticia den Prome Instante a tuma luga un caso sumario cu Fundacion pa Maneho di Adiccion Aruba a entama contra Cero Tolerancia Security Squad and Consultanci N.V. H.O.D.N X-Treme Security. E caso ta cu e compania di seguridad aki tabata duna servicio di vigilancia na e diferente edificionan di e fundacion. Pero debi na algun problemanan financiero cu e fundacion a haya cu mes aden, e maneho di esaki a wordo tuma over dor di Pais Aruba y akinan toch e contratonan cu e compania di seguridad a haya contratonan pa nan servicionan. Sinembargo, pa cu pagonan, cosnan no a bai bon y akinan ta caminda e compania di seguridad a dicidi pa pone beslag riba e fundacion pa pago di sumanan cu nan tin atras. Sinembargo, den corte a keda proba dor di abogado defensor di e fundacion cu e sumanan cu ta wordo pidi no ta cuadra cu e suma real y akinan cosnan a cuminza bruha pa e compania di seguridad aki. Finalmente Huez despues di a wak tur e hechonan a yega na un decision cu e compania di seguridad no tin base pa pone beslag riba e fundacion y ta bari esaki for di mesa y asina e fundacion ta bin gana e caso. Huez tambe a bisa cu e compania di seguridad mester paga tur gasto di e caso aki.

