Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad 24 aña di existencia y lo tin su siman informativo

Riba 25 November mundialmente ta wordo para keto na e derechonan di hende muhe pero principalmente na e violencia na hende muhe di tanto esnan menor di edad y esnan riba edad, tur pais ta pone atencion riba e violencia cu ta pasa y no tin un final. Aki na Aruba como Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad ta para keto riba e dia y conmemore. Hunto cu esaki ta cuminsa cu e 6 dianan di e awarness door di diferente manera ta crea conscientisacion pa cu e problematica aki cu tin an Aruba y na cualkier parti di mundo. Ta celebrando un otro acontesimiento unda ta e di 24 aña di Fundacion pa hende Muhe den Dificultad y nos tin 24 aña ta traha riba e tema aki y ta mirando cu nos ta hayando bon resultado di esaki.

E programa pa henter siman lo ta varia, cu tin encuentro cu cuerpo policial y tanto diaranson y diahuebs lo tin un conferencia na Alhambra BallRoom. E focus di e aña aki pa nos campaña tamba a pone cuerpo policial y ministerio publico y esnan cu tin haber cu husticia. For di PG aña pasa a haya un indicacion con pa trata e casonan aki y lo elabora riba esaki y via nos partnersnan lo bay splicanan y con pa haci uso di esaki.

Dia 29 November lo tin e apertura di e arte y unda ta hayando ta hayando diferente piesa di arte for di nos artistanan local cu lo bay mustra esaki na bazaar y loke keda recauda ta pa e fundacion y su actividadnan. Despues lo tin un organisacion internacional cu ta traha cu refugiadonan y nos sa cu na Aruba tambe esaki a conoce un aumento y ta hendenan cu ta scapa for di nan pais pa un manera of otro y lo tin un actvidad na YMCA y dia 4 December lo tin un dialogo entre fundacion, cu e organisacion y slachtofferhulp. Dia 9 lo para keto na e heroe award y e hereonan na fundacion cu a coopera henter aña na un of otro manera y lo para keto na esnan cu a duna nos donacion pa sigui haci e trabou cu nos ta haciendo pa 24 aña, y ta danki na e comerciantenan. Dia 10 December lo cera e 16 dianan di e awarness y lo keda haci na bazaar y ta spera cu henter pueblo di Aruba pasa.

