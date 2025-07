Riba 12 di juli 2024, Hoge Raad (Corte Supremo di Reino Hulandes) a tuma un decision historico cu a amplia igualdad den matrimonio pa Aruba y Curaçao, declarando cu exclui pareha di mesun sexo for di matrimonio civil ta contra e principio di igualdad estableci den e constitucion di nos isla.

Fundacion Orguyo a lucha duro desde 2019 y a gana den e corte di Prome Instansia na Aruba, y tambe na Corte Comun di Husticia na Curaçao. E victorianan aki no ta solamente logronan legal, sino afirmacion di nos humanidad comun y e derecho innegabel pa stima libremente.

Awe, un aña despues di e veredicto final di Hoge Raad, Fundacion Orguyo ta conmemora e prome aniversario di e momento historico pa cu e derechonan di e comunidad LGBTQ+ na Aruba, compartiendo e siguiente logronan:

For di e fecha di implementacion te cu awo, 19 pareha di mesun sexo a casa legalmente riba nos isla:

• 9 pareha di muhe

• 10 pareha di homber

E matrimonio nan aki ta simbolisa hopi mas cu solamente un union legal — nan ta representa amor, reconocemento y dignidad igual pa tur hende.

E desicion di Hoge Raad tabata basa riba e constitucion di nos isla y aña di lucha pa igualdad den nos comunidad. E corte a conclui cu nenga derecho matrimonial na pareha di mesun sexo ta discriminatorio, y a duna e direccion cla pa Aruba bira mas inclusivo (huridicamente)

Fundacion Orguyo ta celebra e paso importante aki den nos progreso colectivo, y ta reafirma su compromiso pa sigui lucha pa un futuro caminda tur amor ta respeta, visible y protehi, y esaki no solamente den matrimonio, pero den tur aspecto di nos sociedad.

Fundacion Orguyo

[email protected]